Производитель радиаторов из Нижнего Тагила заплатит 1,3 млн за смерть работника

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Инцидент случился еще в 2021 году. В пресс-службе Свердловского областного суда рассказали, что оборудование на предприятии было неисправным, а работники плохо подготовлены. Это и привело к трагедии.
Ответственность за нарушения возложили на директора. Мама изначально требовала выплатить ей 2 миллиона рублей. Но районный суд решил, что 500 тысяч достаточно.
С этим не согласились ни мать, ни предприятие. В результате было назначено выплатить 1,3 миллиона рублей.
Напомним, в начале апреля на шахте в Североуральске погиб рабочий. Он проработал там меньше месяца.