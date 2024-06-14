tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Производитель радиаторов из Нижнего Тагила заплатит 1,3 млн за смерть работника

Производитель радиаторов из Нижнего Тагила заплатит 1,3 млн за смерть работника

14 июня 2024, 05:50
Фото: 1MI
«Нижнетагильская литейная компания», которая занимается производством радиаторов, заплатит женщине 1,3 миллиона рублей. Ее сын скончался на работе.

Инцидент случился еще в 2021 году. В пресс-службе Свердловского областного суда рассказали, что оборудование на предприятии было неисправным, а работники плохо подготовлены. Это и привело к трагедии.

Ответственность за нарушения возложили на директора. Мама изначально требовала выплатить ей 2 миллиона рублей. Но районный суд решил, что 500 тысяч достаточно.

С этим не согласились ни мать, ни предприятие. В результате было назначено выплатить 1,3 миллиона рублей.

Напомним, в начале апреля на шахте в Североуральске погиб рабочий. Он проработал там меньше месяца.

Огромными бревнами с фуры придавило водителя Nissan под Первоуральском
Узнать подробнее
Читайте также:
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в ТагилеСотрудника свердловской колонии задавило трактором. Суд взыскал с ГУФСИН 3,6 млнНе увидел пешехода: водитель КАМАЗа задавил пожилого мужчину в Нижнем Тагиле
#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Суд#Завод#Производство#Компенсация#Екатеринбург#Нлк
Подпишитесь
Что происходит с обменом валюты в Нижнем Тагиле после новых санкций: обзор по банкам
Вчера, 14:34
Свалка костей животных в Нижнем Тагиле оказалась на территории ГУФСИН
Вчера, 15:09
Суд рассмотрит дело американского журналиста о шпионаже за данными тагильского УВЗ
Сегодня, 04:42
Производство очередного поставщика «Жизньмарта» в Екатеринбурге опечатали приставы
Сегодня, 06:04
Из дома со сгоревшими детьми под Первоуральском спасли пенсионерку
Сегодня, 06:15
"