Производство очередного поставщика «Жизньмарта» в Екатеринбурге опечатали приставы

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Приставы нагрянули в цех на улице Педагогической. Во время проверки Роспотребнадзор выявил массу нарушений, в связи с чем и обратился в суд.
Теперь все рабочие поверхности опечатаны. Все требования суда поставщику предстоит выполнить за месяц. Иначе он не сможет работать дальше.
Напомним, в связи с массовым отравлением жителей Екатеринбурга после приобретения готовой продукции в «Жизньмарте» начались проверки поставщиков. В результате 14 производств были закрыты.