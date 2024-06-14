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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Производство очередного поставщика «Жизньмарта» в Екатеринбурге опечатали приставы

Производство очередного поставщика «Жизньмарта» в Екатеринбурге опечатали приставы

14 июня 2024, 06:04
Фото: tagilcity.ru
Еще один поставщик «Жизньмарта» в Екатеринбурге приостановил работу. Причиной стало решение суда. Теперь у организации есть один месяц на устранение нарушений.

Приставы нагрянули в цех на улице Педагогической. Во время проверки Роспотребнадзор выявил массу нарушений, в связи с чем и обратился в суд.

Теперь все рабочие поверхности опечатаны. Все требования суда поставщику предстоит выполнить за месяц. Иначе он не сможет работать дальше.

Напомним, в связи с массовым отравлением жителей Екатеринбурга после приобретения готовой продукции в «Жизньмарте» начались проверки поставщиков. В результате 14 производств были закрыты.

Приставы опечатали производство магазинов «Жизньмарт» в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Производство#Роспотребнадзор#Приставы#Нарушения#Екатеринбург#Жизньмарт#Массовое отравление в "Жизньмарте" в Екатеринбурге
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