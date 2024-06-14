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Самокатчик в Екатеринбурге украл 70 тысяч с карты своего родственника

Самокатчик в Екатеринбурге украл 70 тысяч с карты своего родственника

14 июня 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге местный житель потратил 70 тысяч рублей с банковской карты своего дяди.

В мае 2024 года мужчина со своим племянником находился в гостях у своей сестры, где они все вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент спиртное закончилось и в магазин отправился племянник екатеринбуржца на самокате с карточкой дяди. Он вернулся спустя 15 минут, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Спустя неделю мужчина стал устанавливать на телефон банковское приложение, которого у него раньше не было, и обнаружил, что на него был оформлен кредит на 70 тысяч. Деньги были уже потрачены.

Племянник во время допроса сознался, что он оформил кредит на родственника, а также привязал карту к своему телефону, чтобы пользоваться кикшерингом. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Каменске-Уральском местный житель забрал из банкомата 18 тысяч, которые забыла женщина. Вскоре его нашли и вернули деньги владелице.

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