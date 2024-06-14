Самокатчик в Екатеринбурге украл 70 тысяч с карты своего родственника

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В мае 2024 года мужчина со своим племянником находился в гостях у своей сестры, где они все вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент спиртное закончилось и в магазин отправился племянник екатеринбуржца на самокате с карточкой дяди. Он вернулся спустя 15 минут, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Спустя неделю мужчина стал устанавливать на телефон банковское приложение, которого у него раньше не было, и обнаружил, что на него был оформлен кредит на 70 тысяч. Деньги были уже потрачены.
Племянник во время допроса сознался, что он оформил кредит на родственника, а также привязал карту к своему телефону, чтобы пользоваться кикшерингом. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Каменске-Уральском местный житель забрал из банкомата 18 тысяч, которые забыла женщина. Вскоре его нашли и вернули деньги владелице.