Школьница в черной бейсболке Nike пропала в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В день исчезновения на девочке были надеты темные штаны, топ и спортивная обувь бежевого цвета. Также на ней была бейсболка, рассказали в пресс-службе отряда «Прорыв».
Обстоятельства пропажи школьницы неизвестны. Ее разыскивают волонтеры ДПСО, а также сотрудники правоохранительных органов.
Сотрудники территориального ОВД устанавливают местонахождение пропавшей. На ее розыск ориентированы комплексные силы полиции. Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщать информацию по тел. 356-42-15 или 102(02), — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.
Напомним, в июне 2024 года продолжаются поиски пожилой жительницы Первоуральска, которая пропала в сентябре 2023 года. Женщина вышла из дома и обратно не вернулась. У нее есть рубец на лице и отсутствуют верхние зубы.