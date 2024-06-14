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Published Сегодня, 06:35

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Updated Сегодня, 07:27

Школьница в черной бейсболке Nike пропала в Екатеринбурге

Школьница в черной бейсболке Nike пропала в Екатеринбурге

14 июня 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге бесследно исчезла 14-летняя девочка в районе Уралмаша. Ее разыскивают с 13 июня 2024 года.

В день исчезновения на девочке были надеты темные штаны, топ и спортивная обувь бежевого цвета. Также на ней была бейсболка, рассказали в пресс-службе отряда «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Обстоятельства пропажи школьницы неизвестны. Ее разыскивают волонтеры ДПСО, а также сотрудники правоохранительных органов.

Сотрудники территориального ОВД устанавливают местонахождение пропавшей. На ее розыск ориентированы комплексные силы полиции. Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщать информацию по тел. 356-42-15 или 102(02), — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.

Напомним, в июне 2024 года продолжаются поиски пожилой жительницы Первоуральска, которая пропала в сентябре 2023 года. Женщина вышла из дома и обратно не вернулась. У нее есть рубец на лице и отсутствуют верхние зубы.

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