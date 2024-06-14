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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Штормовой ветер придет в Свердловскую область

Штормовой ветер придет в Свердловскую область

14 июня 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области местами ожидается штормовой ветер 15 июня 2024 года.

Порывы ветра ожидаются до 18 метров. Погодное явление будет лишь местами в регионе, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Напомним, с 17 июня 2024 года в области начнется понижение температуры. Так, в этот день на юге будет +27 градусов, а на остальной территории термометры опустятся до +24.

Кроме того, 15 и 16 июня возможны осадки в виде дождей и гроз, а в субботу, 15 июня, утром опустится туман. Ночью уровень тепла будет до +21 градуса. На следующей неделе температура не будет превышать отметку +30 градусов.

Теплая погода придет в Свердловскую область с начала лета
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