Штормовой ветер придет в Свердловскую область

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Порывы ветра ожидаются до 18 метров. Погодное явление будет лишь местами в регионе, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Напомним, с 17 июня 2024 года в области начнется понижение температуры. Так, в этот день на юге будет +27 градусов, а на остальной территории термометры опустятся до +24.
Кроме того, 15 и 16 июня возможны осадки в виде дождей и гроз, а в субботу, 15 июня, утром опустится туман. Ночью уровень тепла будет до +21 градуса. На следующей неделе температура не будет превышать отметку +30 градусов.