Свердловчане заплатят почти 700 тысяч за нарушения противопожарного режима

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Всего в 2024 году проведено 16 тысяч патрульных рейдов в различных местах, в том числе и лесах, сообщили в департаменте информполитики.
Ситуация с лесными пожарами находится на особом контроле. Меры профилактики были усилены.
Жителям региона также напомнили, что до 21 июня нельзя посещать леса, а действие противопожарного режима продолжается.
Ранее стало известно, что в Свердловской области зафиксировано самое низкое количество пожаров в текущем году.