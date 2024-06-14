Свердловчане заплатят почти 700 тысяч за нарушения противопожарного режима

По результатам рейдов о нарушении противопожарного режима сотрудники МЧС составили более 900 протоколов. В результате 210 человек получили штрафы на сумму почти в 700 тысяч рублей.

Всего в 2024 году проведено 16 тысяч патрульных рейдов в различных местах, в том числе и лесах, сообщили в департаменте информполитики. Ситуация с лесными пожарами находится на особом контроле. Меры профилактики были усилены. Жителям региона также напомнили, что до 21 июня нельзя посещать леса, а действие противопожарного режима продолжается. Ранее стало известно, что в Свердловской области зафиксировано самое низкое количество пожаров в текущем году. Нарушителей противопожарного режима в Свердловской области начали ловить на катерах Узнать подробнее