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Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Свердловчане заплатят почти 700 тысяч за нарушения противопожарного режима

Свердловчане заплатят почти 700 тысяч за нарушения противопожарного режима

14 июня 2024, 09:26
Фото: 1MI
По результатам рейдов о нарушении противопожарного режима сотрудники МЧС составили более 900 протоколов. В результате 210 человек получили штрафы на сумму почти в 700 тысяч рублей.

Всего в 2024 году проведено 16 тысяч патрульных рейдов в различных местах, в том числе и лесах, сообщили в департаменте информполитики.

Ситуация с лесными пожарами находится на особом контроле. Меры профилактики были усилены.

Жителям региона также напомнили, что до 21 июня нельзя посещать леса, а действие противопожарного режима продолжается.

Ранее стало известно, что в Свердловской области зафиксировано самое низкое количество пожаров в текущем году.

Нарушителей противопожарного режима в Свердловской области начали ловить на катерах
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#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Пожар#Свердловская область#Рейд#Профилактика#Противопожарный режим#Екатеринбург
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