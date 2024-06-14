Трамвай с пассажирами в Екатеринбурге сошел с рельсов

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
По словам одного из очевидцев, трамвайный маршрут направлялся в центральную часть города, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Люди, ехавшие в общественном транспорте, вышли на улицу. Сведений о том, есть ли среди пассажиров пострадавшие, на данный момент нет.
Напомним, 3 мая 2024 года в Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельсов в районе ГГМ. Из-за этого остальные маршруты вынуждены были остановиться на некоторое время. К утру 4 мая вагон убрали и движение было восстановлено.