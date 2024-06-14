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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Трамвай с пассажирами в Екатеринбурге сошел с рельсов

Трамвай с пассажирами в Екатеринбурге сошел с рельсов

14 июня 2024, 05:26
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге трамвай, в котором ехали пассажиры, сошел с рельсов на перекрестке Блюхера — Мира. Инцидент случился 13 июня 2024 года.

По словам одного из очевидцев, трамвайный маршрут направлялся в центральную часть города, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Люди, ехавшие в общественном транспорте, вышли на улицу. Сведений о том, есть ли среди пассажиров пострадавшие, на данный момент нет.

Напомним, 3 мая 2024 года в Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельсов в районе ГГМ. Из-за этого остальные маршруты вынуждены были остановиться на некоторое время. К утру 4 мая вагон убрали и движение было восстановлено.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#ДТП#Пассажиры#ЧП#Трамвай#Мира#Перекресток#Общественный транспорт#18+#Екатеринбург#Авария#Происшествие#Инцидент
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