Трамвай с пассажирами в Екатеринбурге сошел с рельсов

Напомним, 3 мая 2024 года в Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельсов в районе ГГМ. Из-за этого остальные маршруты вынуждены были остановиться на некоторое время. К утру 4 мая вагон убрали и движение было восстановлено.