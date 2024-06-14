tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Велосипедист и байкер погибли в ДТП на трассе в Свердловской области

Велосипедист и байкер погибли в ДТП на трассе в Свердловской области

14 июня 2024, 04:22
Фото: ГАИ по Свердловской области
Велосипедист совершил опасный маневр во время проезда на 42 км федеральной трассы «Екатеринбург- Шадринск- Курган» Белоярского района. В результате он и еще один участник ДТП погибли.

Авария случилась вечером 13 июня. Мужчина 1957 года рождения ехал в сторону Кургана. В какой-то момент он начал поворачивать. Однако он должен был пропустить мотоциклиста, ехавшего навстречу. Этого мужчина не сделал и в результате произошло столкновение.

Фото: ГАИ по Свердловской области

Он и молодой человек 1998 года рождения погибли на месте. Вместе с байкером ехала девушка 2002 года рождения. Она была госпитализирована с травмами. Уже проводится расследование случившегося, сообщили в ГАИ по Свердловской области.

Напомним, накануне под Первоуральском случилось ДТП с фурой и иномаркой. Фура перевозила бревна. В результате столкновения они выпали на иномарку. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Девушки пострадали в массовом ДТП на парковке возле УрФУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Алапаевска заплатит 700 тысяч рублей за ДТП на каршеринговом автомобилеПротаранил четыре авто: екатеринбуржец на Range Rover устроил массовое ДТПРебенок-пассажир мотоцикла погиб в ДТП с автомобилем в поселке Свердловской области
#Ирина Кирилова#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ЧП#Байкер#Мотоцикл#Велосипедист#Погибшие#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Что происходит с обменом валюты в Нижнем Тагиле после новых санкций: обзор по банкам
Вчера, 14:34
Свалка костей животных в Нижнем Тагиле оказалась на территории ГУФСИН
Вчера, 15:09
16 нелегальных мигрантов в Екатеринбурге отвезли в полицию во время рейда
Вчера, 12:52
Девушка из Нижнего Тагила пострадала от укуса зараженного клеща на мотофестивале
Вчера, 11:56
Готовим грибы в июне: пошаговые рецепты от уральских грибников
Вчера, 11:25
Браконьер заплатит более 500 тысяч за убийство лосей в лесу под Нижним Тагилом
Вчера, 10:25
"