Велосипедист и байкер погибли в ДТП на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Авария случилась вечером 13 июня. Мужчина 1957 года рождения ехал в сторону Кургана. В какой-то момент он начал поворачивать. Однако он должен был пропустить мотоциклиста, ехавшего навстречу. Этого мужчина не сделал и в результате произошло столкновение.
Он и молодой человек 1998 года рождения погибли на месте. Вместе с байкером ехала девушка 2002 года рождения. Она была госпитализирована с травмами. Уже проводится расследование случившегося, сообщили в ГАИ по Свердловской области.
Напомним, накануне под Первоуральском случилось ДТП с фурой и иномаркой. Фура перевозила бревна. В результате столкновения они выпали на иномарку. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.