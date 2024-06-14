Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
По его словам, украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ, которые были на момент их вхождения в Украину.
Президент добавил, что когда Киев заявит о готовности к этому и начнет выводить войска, а также официально откажется от вступления в НАТО, то незамедлительно будет дан приказ о прекращении огня и начале переговоров. Также он гарантировал безопасный отвод украинских войск.
Путин отметил, что он предлагает не заморозить, а прекратить конфликт. Президент добавил, что при отказе от такого мирного предложения, вся ответственность ляжет на Киев и западные столицы. В будущем, если конфликт будет продолжаться, то условия будут меняться.
Также Путин назвал среди условий безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию.
Ранее старцы дали предсказания о том, когда закончится спецоперация на Украине.