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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Президент РФ назвал условия завершения конфликта с Украиной

Владимир Путин назвал условия начала переговоров с Украиной

14 июня 2024, 11:03
Фото: официальный сайт Кремля

Президент РФ назвал условия завершения конфликта с Украиной

Президент РФ Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров с Украиной.

По его словам, украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ, которые были на момент их вхождения в Украину.

Президент добавил, что когда Киев заявит о готовности к этому и начнет выводить войска, а также официально откажется от вступления в НАТО, то незамедлительно будет дан приказ о прекращении огня и начале переговоров. Также он гарантировал безопасный отвод украинских войск.

Путин отметил, что он предлагает не заморозить, а прекратить конфликт. Президент добавил, что при отказе от такого мирного предложения, вся ответственность ляжет на Киев и западные столицы. В будущем, если конфликт будет продолжаться, то условия будут меняться.

Также Путин назвал среди условий безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию.

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#Ирина Кирилова#Политика#Общество#Россия#Владимир Путин#Украина#Заявление#Переговоры#СВО#Спецоперация
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