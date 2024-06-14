Взрывы над ЕВРАЗом в Тагиле, суд над американским шпионом и формальдегид

Итоги очередного учебного года подвели в Школе кино и телевидения Нижнего Тагила — ШКИТ. Юным репортерам и режиссерам есть чем похвастаться: они завоевали множество наград. Копилка в том числе пополнилась победой в одной из номинаций национальной премии «ТЭФИ-KIDS 2023». Три приза ШКИТовцы взяли на всероссийском детском медиафестивале «Включайся».