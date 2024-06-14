Взрывы над ЕВРАЗом в Тагиле, суд над американским шпионом и формальдегид

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
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Updated Сегодня, 17:18
Днем 13 июня в Нижнем Тагиле прогремели два взрыва, а затем над ЕВРЗ НТМК очевидцы заметили столб черного дыма. Что это было — непонятно. О проведении плановых работ предприятие жителей не уведомляло. Редакция TagilCity.ru отправила запрос руководству компании с просьбой прокомментировать случившееся.
Дело американского гражданина и сотрудника WSJ Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже, будет рассмотрено судом в Свердловской области. По версии следствия, американец собирал сведения о работе тагильского Уралвагонзавода. Его задержали в поличным весной 2023 года.
В Нижнем Тагиле 11 июня местным жителям опять пришлось дышать опасным для здоровья формальдегидом. Превышение допустимой концентрации в 1,2 раза было зафиксировано в районе Сухоложского поселка. Данные были задокументированы специалистами УГМС.
Итоги очередного учебного года подвели в Школе кино и телевидения Нижнего Тагила — ШКИТ. Юным репортерам и режиссерам есть чем похвастаться: они завоевали множество наград. Копилка в том числе пополнилась победой в одной из номинаций национальной премии «ТЭФИ-KIDS 2023». Три приза ШКИТовцы взяли на всероссийском детском медиафестивале «Включайся».
13 мостов в Нижнем Тагиле ожидает масштабная проверка на прочность: городская мэрия ищет подрядчика, который оценит их состояние и даст заключение, насколько безопасна дальнейшая эксплуатация. На проведение работ из бюджета выделено 1,8 млн рублей. Свои обязанности по контракту подрядчик должен будет выполнить до декабря 2024 года.