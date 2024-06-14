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Взрывы над ЕВРАЗом в Тагиле, суд над американским шпионом и формальдегид

Взрывы над ЕВРАЗом в Тагиле, суд над американским шпионом и формальдегид

14 июня 2024, 17:16
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле над ЕВРАЗ НТМК прогремели два мощных взрыва. Суд рассмотрит дела американца Гершковича, шпионившего на территории УВЗ. В городе опять фиксировались выбросы формальдегида. ШКИТ подводит итоги года. Мосты в Тагиле пойдут проверку. Последние новости города и региона 14 июня — в нашем обзоре.

Днем 13 июня в Нижнем Тагиле прогремели два взрыва, а затем над ЕВРЗ НТМК очевидцы заметили столб черного дыма. Что это было — непонятно. О проведении плановых работ предприятие жителей не уведомляло. Редакция TagilCity.ru отправила запрос руководству компании с просьбой прокомментировать случившееся.

Два взрыва над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошли 13 июня
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Дело американского гражданина и сотрудника WSJ Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже, будет рассмотрено судом в Свердловской области. По версии следствия, американец собирал сведения о работе тагильского Уралвагонзавода. Его задержали в поличным весной 2023 года.

Суд рассмотрит дело американского журналиста о шпионаже за данными тагильского УВЗ
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В Нижнем Тагиле 11 июня местным жителям опять пришлось дышать опасным для здоровья формальдегидом. Превышение допустимой концентрации в 1,2 раза было зафиксировано в районе Сухоложского поселка. Данные были задокументированы специалистами УГМС.

Превышение формальдегида в воздухе было зафиксировано в Нижнем Тагиле
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Итоги очередного учебного года подвели в Школе кино и телевидения Нижнего Тагила — ШКИТ. Юным репортерам и режиссерам есть чем похвастаться: они завоевали множество наград. Копилка в том числе пополнилась победой в одной из номинаций национальной премии «ТЭФИ-KIDS 2023». Три приза ШКИТовцы взяли на всероссийском детском медиафестивале «Включайся».

Тагильские звезды сошлись: в ШКИТе подвели итоги прошедшего учебного года
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13 мостов в Нижнем Тагиле ожидает масштабная проверка на прочность: городская мэрия ищет подрядчика, который оценит их состояние и даст заключение, насколько безопасна дальнейшая эксплуатация. На проведение работ из бюджета выделено 1,8 млн рублей. Свои обязанности по контракту подрядчик должен будет выполнить до декабря 2024 года.

Более десятка мостов в Нижнем Тагиле будут проверены на уязвимости
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Два взрыва над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошли 13 июня
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