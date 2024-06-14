Жестоко истязала: опекунша Далера из Екатеринбурга ответит по семи уголовным статьям

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
По версии следствия, Вероника Наумова издевалась над маленьким Далером, а потом и убила его, на фоне национальной ненависти, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК региона.
Также ей предстоит ответить за вовлечение в свои преступные деяния несовершеннолетнего. Речь, в частности, идет о племяннике Наумовой Даниле Егольникове. Установлено, что Наумова заставляла его мучить мальчика. Если Егольников возражал, что обвиняемая угрожала выгнать его из квартиры на улицу.
Кроме того, Наумову будут судить за аферы с социальными пособиями, которые она получала будучи опекуном.
Ранее в Следственном комитете сообщили о завершении расследования по делу Далера Бобиева.