Жестоко истязала: опекунша Далера из Екатеринбурга ответит по семи уголовным статьям

Также ей предстоит ответить за вовлечение в свои преступные деяния несовершеннолетнего. Речь, в частности, идет о племяннике Наумовой Даниле Егольникове. Установлено, что Наумова заставляла его мучить мальчика. Если Егольников возражал, что обвиняемая угрожала выгнать его из квартиры на улицу.