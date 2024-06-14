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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Опекунше Далера в Екатеринбурге предъявили окончательное обвинение по 7 статьям

Жестоко истязала: опекунша Далера из Екатеринбурга ответит по семи уголовным статьям

14 июня 2024, 14:57
Фото: Изображение Midjourney

Опекунше Далера в Екатеринбурге предъявили окончательное обвинение по 7 статьям

В Екатеринбурге предъявлено окончательное обвинение Веронике Наумовой, опекуну убитого мальчика Далера Бобиева.

По версии следствия, Вероника Наумова издевалась над маленьким Далером, а потом и убила его, на фоне национальной ненависти, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК региона.

Также ей предстоит ответить за вовлечение в свои преступные деяния несовершеннолетнего. Речь, в частности, идет о племяннике Наумовой Даниле Егольникове. Установлено, что Наумова заставляла его мучить мальчика. Если Егольников возражал, что обвиняемая угрожала выгнать его из квартиры на улицу.

Кроме того, Наумову будут судить за аферы с социальными пособиями, которые она получала будучи опекуном.

Ранее в Следственном комитете сообщили о завершении расследования по делу Далера Бобиева.

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