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Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Житель Екатеринбурга проснулся на крыше поезда и не вспомнил, как он там оказался

Житель Екатеринбурга проснулся на крыше поезда и не вспомнил, как он там оказался

14 июня 2024, 08:58
Фото: Изображение Midjourney
Житель Екатеринбурга проснулся на крыше поезда. Как он там оказался — мужчина вспомнить не смог.

Екатеринбуржец, находясь у себя дома, употреблял алкоголь. Затем он отправился в магазин купить еще. Что было дальше — он не помнит, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

Горожанин проснулся от того, что правоохранители снимают его с цистерны товарного поезда. Выяснилось, что он проехал таким образом несколько станций и при этом не просыпался. Мужчине назначили штраф в размере двух тысяч рублей.

Напомним, 20 мая 2024 года в Нижнем Тагиле два пьяных мужчины решили «ради любопытства» положить мусор на железнодорожные пути. Их задержали и отвезли в полицию.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Штраф#Алкоголь#Поезд#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Пьяный мужчина
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