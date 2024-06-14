Житель Волчанска заплатит 1,5 млн детям за гибель их мамы в ДТП

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В момент аварии свердловчанин, управлявший автомобилем ВАЗ, был в нетрезвом состоянии. Он съехал в кювет и наткнулся на препятствие. Автомобиль перевернулся, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В результате происшествия пострадал один из пассажиров. Мать троих детей, тоже ехавшая в автомобиле, умерла в больнице от полученных травм. В отношении водителя возбудили уголовное дело.
Суд приговорил горожанина к семи годам тюремного заключения, а также обязал его выплатить детям погибшей женщине 1,5 миллиона рублей.
Напомним, житель Североуральска заплатит 400 тысяч девочке, которую он сбил, когда ехал на мотоцикле.