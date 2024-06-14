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Published Сегодня, 13:22

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Updated Сегодня, 13:24

Житель Волчанска заплатит 1,5 млн детям за гибель их мамы в ДТП

Житель Волчанска заплатит 1,5 млн детям за гибель их мамы в ДТП

14 июня 2024, 13:22
Фото: 1MI
Житель Волчанска заплатит 1,5 миллиона рублей детям матери, погибшей в ДТП 18 октября 2023 года.

В момент аварии свердловчанин, управлявший автомобилем ВАЗ, был в нетрезвом состоянии. Он съехал в кювет и наткнулся на препятствие. Автомобиль перевернулся, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате происшествия пострадал один из пассажиров. Мать троих детей, тоже ехавшая в автомобиле, умерла в больнице от полученных травм. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

Суд приговорил горожанина к семи годам тюремного заключения, а также обязал его выплатить детям погибшей женщине 1,5 миллиона рублей.

Напомним, житель Североуральска заплатит 400 тысяч девочке, которую он сбил, когда ехал на мотоцикле.

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