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13-летняя девочка устроила ДТП под Нижним Тагилом

13-летняя девочка оказалась в больнице после катания на питбайке под Нижним Тагилом

15 июня 2024, 11:24
Фото: ГАИ по Свердловской области

13-летняя девочка устроила ДТП под Нижним Тагилом

Вечером 14 июня в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом случилась авария по вине 13-летней девочки. Она в результате оказалась с травмами в больнице.

По данным ГАИ по Свердловской области, подросток управляла питбайком. Она проезжала по перекрестку, где отсутствует светофор. При выезде на главную дорогу она не пропустила автомобиль ГАЗ. В результате случилось столкновение, а девочка получила травмы ног.

Полицейские прибыли на место. Они выяснили, что питбайк имеет мощность 140 куб. см. Родителям было известно, что их дочь умеет водить. Отец покупал байк для себя, а также научил ребенка им пользоваться. Отец рассказал, что разрешил ребенку покататься по полю. Однако почему она решила выехать на дорогу, отец ответить не смог.

Фото: ГАИ по Свердловской области

Теперь отца привлекут к ответственности за то, что пустил несовершеннолетнюю дочь за руль. За это ему грозит штраф в 30 тысяч рублей. Дополнительно будет проведена проверка родителей на исполнение обязанностей. Проверка ждет и школу, где обучается девочка.

Напомним, за последнее время это уже не первое ДТП, которое происходит с участием питбайков. Родители пускают детей за руль и в результате происходят аварии. Некоторые даже со смертельным исходом.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Дети#ДТП#Свердловская область#Водитель#Родители#Пострадавшие#Питбайк#Екатеринбург#Авария
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