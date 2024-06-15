13-летняя девочка оказалась в больнице после катания на питбайке под Нижним Тагилом

Полицейские прибыли на место. Они выяснили, что питбайк имеет мощность 140 куб. см. Родителям было известно, что их дочь умеет водить. Отец покупал байк для себя, а также научил ребенка им пользоваться. Отец рассказал, что разрешил ребенку покататься по полю. Однако почему она решила выехать на дорогу, отец ответить не смог.