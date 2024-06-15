13-летняя девочка оказалась в больнице после катания на питбайке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
По данным ГАИ по Свердловской области, подросток управляла питбайком. Она проезжала по перекрестку, где отсутствует светофор. При выезде на главную дорогу она не пропустила автомобиль ГАЗ. В результате случилось столкновение, а девочка получила травмы ног.
Полицейские прибыли на место. Они выяснили, что питбайк имеет мощность 140 куб. см. Родителям было известно, что их дочь умеет водить. Отец покупал байк для себя, а также научил ребенка им пользоваться. Отец рассказал, что разрешил ребенку покататься по полю. Однако почему она решила выехать на дорогу, отец ответить не смог.
Теперь отца привлекут к ответственности за то, что пустил несовершеннолетнюю дочь за руль. За это ему грозит штраф в 30 тысяч рублей. Дополнительно будет проведена проверка родителей на исполнение обязанностей. Проверка ждет и школу, где обучается девочка.
Напомним, за последнее время это уже не первое ДТП, которое происходит с участием питбайков. Родители пускают детей за руль и в результате происходят аварии. Некоторые даже со смертельным исходом.