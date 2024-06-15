Бронзовые скульптуры появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

Posted 15 июня, 10:53
Published 15 июня, 10:53
Modified 17 июня, 04:03
Updated 17 июня, 04:03
Объекты планируется разместить на отрезке от улицы Зари до проспекта Дзержинского. Среди фигур — бегущий мальчик, две гуляющие женщины, молодая пара, а также сантехник.
Напомним, благоустройство Ленинградского проспекта началось в 2022 году. МУП из Нижнего Тагила победил на аукционе и заключил контракт на 244 млн рублей. За эти деньги он должен привести в порядок пешеходную зону. Работы еще продолжаются. Планируется, что они будут завершены в этом году.
Ранее сообщалось, что после ремонта на проспекте появятся пешеходные дорожки, красивые скамейки и освещение.