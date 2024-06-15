Екатеринбургская студентка извинилась за оскорбление России по настоянию Мизулиной

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Как написала Мизулина в telegram-канале, девушка много чего наговорила в адрес своей страны в TikTok. Видео с этой записью присылали многие люди, после чего она решила вынести этот случай на суд общественности.
Девушку нашли, она принесла извинения на камеру. После этого также появились слухи, что девушку могут отчислить из вуза.
Не знаю, правда это или нет, — написала Мизулина.
Глава общественной организации прилетела в Екатеринбург в среду, 13 июня. О причине приезда в столицу Среднего Урала Екатерина Мизулина не сообщила. Известно только, что после приезда она обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении рэпера Slimus на предмет пропаганды наркотиков и оскорбления чувств верующих.