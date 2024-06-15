ГУФСИН в Нижнем Тагиле устранила свалку только после представления прокуратуры

Свалка различных отходов была обнаружена местными жителями на Тагилстрое в начале июня. После публикации в СМИ природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что свалка находится в том числе на территории, эксплуатируемой учебным центром ГУФСИН. До представлен прокуратуры свалку строительного мусора не убирали, однако после реакции надзорного ведомоства ответственные за территорию ее очистили.