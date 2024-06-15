ГУФСИН в Нижнем Тагиле устранила свалку только после представления прокуратуры

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
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Updated Сегодня, 16:23
Свалка различных отходов была обнаружена местными жителями на Тагилстрое в начале июня. После публикации в СМИ природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что свалка находится в том числе на территории, эксплуатируемой учебным центром ГУФСИН. До представлен прокуратуры свалку строительного мусора не убирали, однако после реакции надзорного ведомоства ответственные за территорию ее очистили.
В ГУФСИН России по Свердловской области отметили, что территория имеет свободный доступ, а обнаруженный строительный мусор ведомству не принадлежит:
Сотрудники МУЦ не использовали данный участок для складирования мусора, к нему есть свободный доступ и строительный мусор мог оставить неограниченный круг лиц. Руководством Главного управления незамедлительно приняты меры по вывозу мусора с участка межрегионального учебного центра. Нарушения, выявленные прокуратурой, устранены в установленный законом срок.
На момент данной публикации в ведомстве сообщили, что свалка на территории устранена. Также отмечается, что местность, на которой были найдены части скелетов животных, не принадлежит ГУФСИН.