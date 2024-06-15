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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Новый свердловский министр транспорта оказался байкером

Новый министр транспорта Свердловской области оказался байкером

15 июня 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney

Новый свердловский министр транспорта оказался байкером

Экс-мэр Талицы и новый глава свердловского Минтранса Александр Толкачев участвует во всех мотофестивалях.

О необычных подробностях биографии нового министра пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

По словам инсайдер, у 57-летнего Толкачева есть байк и он участвует во всех мотофестивалях.

Фото: сайт регионального отделения «Единой России»

Напомним, что Толкачев пришел на пост руководителя Минтранса с должности главы Талицкого городского округа, которым руководил с 2010 по 2023 годы. В должность министра он вступил 13 июня.

На жизнь Александра Толкачева в 2018 году было совершено покушение — неизвестный стрелял в заднее стекло его автомобиля в поселке Троицком. Мужчина тогда не пострадал.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Покушение#Байкер#Минтранс#Талица#Власть#Екатеринбург#Мотофестиваль
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