Новый министр транспорта Свердловской области оказался байкером

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
О необычных подробностях биографии нового министра пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
По словам инсайдер, у 57-летнего Толкачева есть байк и он участвует во всех мотофестивалях.
Напомним, что Толкачев пришел на пост руководителя Минтранса с должности главы Талицкого городского округа, которым руководил с 2010 по 2023 годы. В должность министра он вступил 13 июня.
На жизнь Александра Толкачева в 2018 году было совершено покушение — неизвестный стрелял в заднее стекло его автомобиля в поселке Троицком. Мужчина тогда не пострадал.