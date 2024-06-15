tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

В Невьянске шесть человек пострадали в ДТП из-за одного нарушителя

Шесть человек пострадали в ДТП в Невьянске из-за нарушения на светофоре

15 июня 2024, 06:48
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Невьянске шесть человек пострадали в ДТП из-за одного нарушителя

Водитель ВАЗа ехал на красный свет и в результате столкнулся с Chevrolet на перекрестке улиц Ленина и Мартьянова в Невьянске.

Автомобиль Chevrolet, за рулем которого находилась женщина 1959 года рождения, совершал на перекрестке поворот налево, когда наперерез ей выехал юноша 2004 года рождения на ВАЗе, сообщает свердловское ГАИ.

ДТП случилось вечером в пятницу, 14 июня. После столкновения двух авто травмы получили водители обеих машин, а также пассажиры — двое взрослых и двое детей. Все шестеро попали в больницу, у них повреждения разной степени тяжести.

По факту ДТП организована проверка.

Ранее свидетель назвал настоящую причину ДТП с лесовозом под Первоуральском.

Читайте также:
Девочка пострадала в ДТП на трассе под РевдойДва человека пострадали в ДТП на перекрестке в ЕкатеринбургеДва человека пострадали в жестком ДТП на перекрестке в Екатеринбурге
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Невьянск#ВАЗ#Перекресток#Пострадавшие#Chevrolet#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Два взрыва над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошли 13 июня
Вчера, 08:32
Отразятся ли санкции США на жизни свердловчан: что говорят экономисты и бизнесмены
Вчера, 13:56
Биатлонисты тагильской спортшколы «Юпитер» получат новую форму и инвентарь
Вчера, 16:27
Превышение формальдегида в воздухе было зафиксировано в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:04
Штормовые ветра и ливни надвигаются на Свердловскую область
Сегодня, 05:23
Производитель радиаторов из Нижнего Тагила заплатит 1,3 млн за смерть работника
Вчера, 05:50
"