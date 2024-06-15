Шесть человек пострадали в ДТП в Невьянске из-за нарушения на светофоре

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Автомобиль Chevrolet, за рулем которого находилась женщина 1959 года рождения, совершал на перекрестке поворот налево, когда наперерез ей выехал юноша 2004 года рождения на ВАЗе, сообщает свердловское ГАИ.
ДТП случилось вечером в пятницу, 14 июня. После столкновения двух авто травмы получили водители обеих машин, а также пассажиры — двое взрослых и двое детей. Все шестеро попали в больницу, у них повреждения разной степени тяжести.
По факту ДТП организована проверка.
Ранее свидетель назвал настоящую причину ДТП с лесовозом под Первоуральском.