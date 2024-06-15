tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Названа настоящая причина смертельного ДТП с лесовозом под Первоуральском

Свидетель назвал настоящую причину страшной аварии с лесовозом под Первоуральском

15 июня 2024, 06:36
Фото: ГИБДД Свердловской области

Названа настоящая причина смертельного ДТП с лесовозом под Первоуральском

Водитель Nissan, которого завалило бревнами на трассе Пермь — Шаля, выехал на «встречку», чтобы уйти от столкновения с «Нивой».

Столкновение иномарки Nissan и грузовика-лесовоза Scania произошло из-за третьего автомобиля, коричневой «Нивы». Водитель легкового авто совершил резкий маневр и выехал на встречную полосу, чтобы уйти от столкновения с ней. Об этом сотрудникам ГАИ рассказал водитель лесовоза.

По словам мужчины, водитель с места происшествия скрылся.

Напомним, что смертельная авария случилась в среду, 13 июня. Из-за столкновения легковушки с фурой водителя Nissan завалило огромными бревнами, он погиб на месте. Второй водитель не пострадал.

Велосипедист и байкер погибли в ДТП на трассе в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Огромными бревнами с фуры придавило водителя Nissan под ПервоуральскомПогоню с мигалками за нетрезвым байкером устроили инспекторы в ПервоуральскеЖитель Волчанска заплатит 1,5 млн детям за гибель их мамы в ДТП
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Первоуральск#ГАИ#Пермь#Нива#18+#Екатеринбург#Авария#Шаля#Лесовоз
Подпишитесь
Два взрыва над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошли 13 июня
Вчера, 08:32
Отразятся ли санкции США на жизни свердловчан: что говорят экономисты и бизнесмены
Вчера, 13:56
Биатлонисты тагильской спортшколы «Юпитер» получат новую форму и инвентарь
Вчера, 16:27
Превышение формальдегида в воздухе было зафиксировано в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:04
Штормовые ветра и ливни надвигаются на Свердловскую область
Сегодня, 05:23
Производитель радиаторов из Нижнего Тагила заплатит 1,3 млн за смерть работника
Вчера, 05:50
"