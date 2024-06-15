Свидетель назвал настоящую причину страшной аварии с лесовозом под Первоуральском

Столкновение иномарки Nissan и грузовика-лесовоза Scania произошло из-за третьего автомобиля, коричневой «Нивы». Водитель легкового авто совершил резкий маневр и выехал на встречную полосу, чтобы уйти от столкновения с ней. Об этом сотрудникам ГАИ рассказал водитель лесовоза.