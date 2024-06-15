Свидетель назвал настоящую причину страшной аварии с лесовозом под Первоуральском

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Столкновение иномарки Nissan и грузовика-лесовоза Scania произошло из-за третьего автомобиля, коричневой «Нивы». Водитель легкового авто совершил резкий маневр и выехал на встречную полосу, чтобы уйти от столкновения с ней. Об этом сотрудникам ГАИ рассказал водитель лесовоза.
По словам мужчины, водитель с места происшествия скрылся.
Напомним, что смертельная авария случилась в среду, 13 июня. Из-за столкновения легковушки с фурой водителя Nissan завалило огромными бревнами, он погиб на месте. Второй водитель не пострадал.