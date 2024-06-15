Тагильчане собирают в лесу первые красноголовики и подберезовики

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Жители Нижнего Тагила хвастаются в социальных сетях первыми благородными грибами. В местных лесах появились красноголовики.
Сезон открыт! Нижний Тагил! Муринский пруд! — написал в паблике «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» Василий.
Несут подарки из леса и в районе поселка Северный.
Опытные грибники считают, что грибы в лесах Среднего Урала только набирают рост. Как рассказал эксперт по «тихой охоте» Сергей Копылов, большого слоя пока нет, однако условия благоприятные — лесная подстилка влажная на глубину до 10 см. А это значит, что грибочки скоро пойдут целыми стайками.
По мнению Сергея, грибам сейчас не хватает настоящего летнего тепла, из-за этого они медленнее идут в рост.
А еще грибники массово жалуются на засилье кровососущих насекомых в лесах. Помимо надоедливых комаров появились мошки и слепни, которые нападают целым роем. Также в лесах много клещей, предупреждают грибники-завсегдатаи.