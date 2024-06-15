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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:01

Первые подосиновики и подберезовики несут из леса жители Нижнего Тагила

Тагильчане собирают в лесу первые красноголовики и подберезовики

15 июня 2024, 08:59
Фото: паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области"/Василий Улегов

Первые подосиновики и подберезовики несут из леса жители Нижнего Тагила

Стайки настоящих летних красноголовиков находят на Муринском пруду в Нижнем Тагиле.

Жители Нижнего Тагила хвастаются в социальных сетях первыми благородными грибами. В местных лесах появились красноголовики.

Фото: паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области"/Василий Улегов
Сезон открыт! Нижний Тагил! Муринский пруд! — написал в паблике «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» Василий.

Несут подарки из леса и в районе поселка Северный.

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Фото: паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области"/Наталья Федорова

Опытные грибники считают, что грибы в лесах Среднего Урала только набирают рост. Как рассказал эксперт по «тихой охоте» Сергей Копылов, большого слоя пока нет, однако условия благоприятные — лесная подстилка влажная на глубину до 10 см. А это значит, что грибочки скоро пойдут целыми стайками.

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По мнению Сергея, грибам сейчас не хватает настоящего летнего тепла, из-за этого они медленнее идут в рост.

А еще грибники массово жалуются на засилье кровососущих насекомых в лесах. Помимо надоедливых комаров появились мошки и слепни, которые нападают целым роем. Также в лесах много клещей, предупреждают грибники-завсегдатаи.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Лес#Социальные сети#Средний Урал#Грибы#Природа#Эксперт#Грибники#Екатеринбург#Муринский пруд#Грибы Екатеринбурга
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