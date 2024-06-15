Тагильчане собирают в лесу первые красноголовики и подберезовики

Опытные грибники считают, что грибы в лесах Среднего Урала только набирают рост. Как рассказал эксперт по «тихой охоте» Сергей Копылов, большого слоя пока нет, однако условия благоприятные — лесная подстилка влажная на глубину до 10 см. А это значит, что грибочки скоро пойдут целыми стайками.