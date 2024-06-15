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На питание школьников-льготников в Тагиле выделят 2,8 млрд рублей до 2030 года

Тагильских школьников-льготников накормят на 2,8 млрд рублей

15 июня 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney

На питание школьников-льготников в Тагиле выделят 2,8 млрд рублей до 2030 года

Эта сумма по программе «Снижение бедности» в Нижнем Тагиле поступит из регионального бюджета.

В 2024 году на льготное питание маленьких тагильчан в школе из бюджета Свердловской области выделят 357,5 млн рублей, говорится в постановлении мэрии.

На 14 млн рублей больше будет выделено в 2025 году. А в 2026 году на эти цели запланировано уже 386,7 млн рублей. На самую большую сумму, 452,4 млн рублей, администрация планирует накормить маленьких льготников в 2030 году.

Также в бюджет до 2030 года заложены средства для организации отдыха детей, которые нуждаются в поддержке государства — 178 млн рублей. Программа финансируется из городского и областного бюджетов, которые выделят 62,7 и 115,3 млн рублей соответственно.

Ранее стало известно, что биатлонисты спортивной школы «Юпитер» Нижнего Тагила получат новый инвентарь и экипировку.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Дети#Отдых#Свердловская область#Бюджет#Образование#Питание#Льготники#Екатеринбург#Программа снижения бедности
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