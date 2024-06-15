В Свердловской области стало в два раза больше стобалльников по результатам ЕГЭ

На данный момент уже известны результаты по математике и русскому языку. Около 80 человек набрали максимально возможный балл. От 80 баллов набрали четыре тысячи школьников. Всего в регионе насчитывается более 170 человек стобалльников, рассказали в департаменте информполитики.