В Свердловской области стало в два раза больше стобалльников по результатам ЕГЭ

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
На данный момент уже известны результаты по математике и русскому языку. Около 80 человек набрали максимально возможный балл. От 80 баллов набрали четыре тысячи школьников. Всего в регионе насчитывается более 170 человек стобалльников, рассказали в департаменте информполитики.
Отмечается, что больше всего лучших по русскому языку — 33 человека. Еще 17 школьников показали высший результат на математике. Выпускники, заработавшие максимальную оценку проживают в разных городах Свердловской области.
В департаменте пояснили, что в текущем году у детей наблюдаются более высокие способности к аналитике. Большинство школьников на экзамене по русскому языку смогли верно определить тематику и позицию автора.
Напомним, 13 июня в Нижнем Тагиле 80 одаренных школьников получили награды из рук главы города.