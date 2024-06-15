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В Свердловской области стало в два раза больше стобалльников по результатам ЕГЭ

В Свердловской области стало в два раза больше стобалльников по результатам ЕГЭ

15 июня 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области по результатам пяти ЕГЭ стало в два раза больше стобалльников, чем в прошлом году.

На данный момент уже известны результаты по математике и русскому языку. Около 80 человек набрали максимально возможный балл. От 80 баллов набрали четыре тысячи школьников. Всего в регионе насчитывается более 170 человек стобалльников, рассказали в департаменте информполитики.

Отмечается, что больше всего лучших по русскому языку — 33 человека. Еще 17 школьников показали высший результат на математике. Выпускники, заработавшие максимальную оценку проживают в разных городах Свердловской области.

В департаменте пояснили, что в текущем году у детей наблюдаются более высокие способности к аналитике. Большинство школьников на экзамене по русскому языку смогли верно определить тематику и позицию автора.

Напомним, 13 июня в Нижнем Тагиле 80 одаренных школьников получили награды из рук главы города.

#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свердловская область#Школа#ЕГЭ#Экзамен#Екатеринбург#Результаты ЕГЭ
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