tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Превышение формальдегида в воздухе зафиксировано в Нижнем Тагиле

Жителям Нижнего Тагила снова пришлось дышать формальдегидом

15 июня 2024, 09:34

Превышение формальдегида в воздухе зафиксировано в Нижнем Тагиле

Превышение предельно допустимой концентрации воздуха было зарегистрировано на Вагонке и Красном Камне 13 июня.

По информации УГМС Свердловской области, в этот день замеры в 13:00 показали превышение ПДК по формальдегиду в 1,2 раза на пункте стационарного наблюдения № 3 в микрорайоне Красный Камень.

Кроме того, уровень формальдегида 13 июня был также превышен на Вагонке — 1,1 ПДК по результатам замеров в 19:00. В целом уровень загрязнения воздуха в этот день по Нижнему Тагила был низким, сообщает УГМС.

В Нижнем Тагиле до 16 июня действует режим неблагоприятных метеорологических условий.

Напомним, что уровень формальдегида в воздухе также был превышен в понедельник, 11 июня в микрорайоне Сухоложский.

УХП или ЕВРАЗ НТМК? Выбросы формальдегида на День защиты детей подарили в Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Итоги недели: замеры, НМУ, наказание для Уралхимпласта и формальдегид для детей«За что вы ненавидите жителей?» На невыносимый запах с ЕВРАЗ НТМК жалуются тагильчанеВГОК загрязняет воздух и игнорирует предписания, выбросы с НТМК накрыли Нижний Тагил
#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Выбросы#УГМС#Екатеринбург#Формальдегид#Загрязнение воздуха
Подпишитесь
Тагильчане собирают в лесу первые красноголовики и подберезовики
Сегодня, 08:59
Тагильских школьников-льготников накормят на 2,8 млрд рублей
Сегодня, 08:00
Екатеринбургская студентка извинилась за оскорбление России по настоянию Мизулиной
Сегодня, 07:08
Штормовые ветра и ливни надвигаются на Свердловскую область
Сегодня, 05:23
Два взрыва над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошли 13 июня
Вчера, 08:32
"