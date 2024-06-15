Жителям Нижнего Тагила снова пришлось дышать формальдегидом

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
По информации УГМС Свердловской области, в этот день замеры в 13:00 показали превышение ПДК по формальдегиду в 1,2 раза на пункте стационарного наблюдения № 3 в микрорайоне Красный Камень.
Кроме того, уровень формальдегида 13 июня был также превышен на Вагонке — 1,1 ПДК по результатам замеров в 19:00. В целом уровень загрязнения воздуха в этот день по Нижнему Тагила был низким, сообщает УГМС.
В Нижнем Тагиле до 16 июня действует режим неблагоприятных метеорологических условий.
Напомним, что уровень формальдегида в воздухе также был превышен в понедельник, 11 июня в микрорайоне Сухоложский.