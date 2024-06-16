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Updated Сегодня, 10:48

10 человек в поселке под Екатеринбурге отравились йодо-борным соединением

10 человек в поселке под Екатеринбурге отравились йодо-борным соединением

16 июня 2024, 10:46
Фото: 1MI
В поселке Садовый под Екатеринбургом 10 человек отравились опасными удобрениями во время обработки участка.

Земельный участок обрабатывался во время отсутствия людей, а предупреждать их об этом никто не стал, рассказали на ТВ-канале «Рен-ТВ».

Известно, что одну из жительниц поселка отвезли в медучреждение. Ей диагностировали легкую степень тяжести отравления токсичными веществами, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Остальные отравившиеся свердловчане чувствуют себя лучше. После осмотра скорой помощи они не стали ехать в больницу.

Напомним, в Екатеринбурге покупатели магазина «Жизньмарт» массово отравились продукцией торговой сети. После этого у поставщиков начались массовые проверки, по результатам которых большинство предприятий были временно закрыты из-за нарушений.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#Скорая помощь#Минздрав#ЧП#Отравление#Пострадавшие#Поселок#18+#Екатеринбург#Инцидент#Удобрения
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