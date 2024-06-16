10 человек в поселке под Екатеринбурге отравились йодо-борным соединением

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Земельный участок обрабатывался во время отсутствия людей, а предупреждать их об этом никто не стал, рассказали на ТВ-канале «Рен-ТВ».
Известно, что одну из жительниц поселка отвезли в медучреждение. Ей диагностировали легкую степень тяжести отравления токсичными веществами, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Остальные отравившиеся свердловчане чувствуют себя лучше. После осмотра скорой помощи они не стали ехать в больницу.
Напомним, в Екатеринбурге покупатели магазина «Жизньмарт» массово отравились продукцией торговой сети. После этого у поставщиков начались массовые проверки, по результатам которых большинство предприятий были временно закрыты из-за нарушений.