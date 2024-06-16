5 человек утонуло на водоемах в Свердловской области за сутки

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Так, в Екатеринбурге трое мужчин погибли на озерах Лесничка и Шарташ, а также на карьере, который находится возле отеля «Рамада», рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Еще два человека утонули в Серовском ГО на пруду Сотринском и в Тугулымском ГО на Ошкурковском пруду.
Напомним, с начала сезона в 2024 году в Свердловской области утонуло двое детей. Также 13 июня в Карпинске умер в воде 17-летний молодой человек, который отправился к водоему с друзьями.