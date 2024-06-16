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Updated Сегодня, 09:07

5 человек утонуло на водоемах в Свердловской области за сутки

5 человек утонуло на водоемах в Свердловской области за сутки

16 июня 2024, 05:36
Фото: 1MI
В районах Свердловской области утонуло пять человек на водоемах 15 июня 2024 года.

Так, в Екатеринбурге трое мужчин погибли на озерах Лесничка и Шарташ, а также на карьере, который находится возле отеля «Рамада», рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Еще два человека утонули в Серовском ГО на пруду Сотринском и в Тугулымском ГО на Ошкурковском пруду.

Напомним, с начала сезона в 2024 году в Свердловской области утонуло двое детей. Также 13 июня в Карпинске умер в воде 17-летний молодой человек, который отправился к водоему с друзьями.

Сотрудник МЧС в Екатеринбурге спас тонущего ребенка на озере
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#Река#Утонувшие#ЧП#Водоем#Трагедия#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
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