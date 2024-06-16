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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:19

Автомобилист под Екатеринбургом сбил трех человек и протаранил стену магазина

Автомобилист под Екатеринбургом сбил трех человек и протаранил стену магазина

16 июня 2024, 06:17
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В поселке Горный Щит под Екатеринбургом водитель иномарки Nissan наехал на трех человек возле магазина. Авария случилась 16 июня 2024 года.

Мужчина, не справившись с управлением, сбил троих человек, которые находились неподалеку от магазина, а затем влетел в стену торговой точки, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Пострадавших отвезли в медучреждение с травмами головы. Автомобилист не стал проходить освидетельствование. Его привезли в ГИБДД для того, чтобы выяснить обстоятельства произошедшей аварии. В ведомстве проводится проверка.

Напомним, 23 мая 2024 года в Нижнем Тагиле автомобилист, не имеющий прав, врезался в другую машину и снес забор.

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