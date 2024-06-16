Автомобилист под Екатеринбургом сбил трех человек и протаранил стену магазина

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Мужчина, не справившись с управлением, сбил троих человек, которые находились неподалеку от магазина, а затем влетел в стену торговой точки, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Пострадавших отвезли в медучреждение с травмами головы. Автомобилист не стал проходить освидетельствование. Его привезли в ГИБДД для того, чтобы выяснить обстоятельства произошедшей аварии. В ведомстве проводится проверка.
Напомним, 23 мая 2024 года в Нижнем Тагиле автомобилист, не имеющий прав, врезался в другую машину и снес забор.