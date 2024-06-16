Грозы и град идут по Свердловской области

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Так, в некоторых районах региона ожидаются сильные ливни, грозы и град, а также ветер, порывы которого могут достичь 25 метров, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Жителям области рекомендуется не находиться под деревьями, уличными баннерами, вблизи плохо стоящих конструкций, у которых есть риск обрушения из-за ветра, а также следует заранее отключить от электричества бытовую технику и закрыть окна.
Напомним, мощные осадки в Свердловской области также прогнозировались 6 июня 2024 года. Местным жителям рекомендовали соблюдать правила безопасности.