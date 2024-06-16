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Published Сегодня, 06:20

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Updated Сегодня, 06:22

Грозы и град идут по Свердловской области

Грозы и град идут по Свердловской области

16 июня 2024, 06:20
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение на 16 июня 2024 года.

Так, в некоторых районах региона ожидаются сильные ливни, грозы и град, а также ветер, порывы которого могут достичь 25 метров, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Жителям области рекомендуется не находиться под деревьями, уличными баннерами, вблизи плохо стоящих конструкций, у которых есть риск обрушения из-за ветра, а также следует заранее отключить от электричества бытовую технику и закрыть окна.

Напомним, мощные осадки в Свердловской области также прогнозировались 6 июня 2024 года. Местным жителям рекомендовали соблюдать правила безопасности.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Осадки#Погода#Опасность#Град#Ветер#Лето#Дожди#Штормовое предупреждение#Природа#Ливни#Екатеринбург#Грозы#МЧС
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