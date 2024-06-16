Подростки на автомобиле врезались в жилой дом в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Инцидент случился во дворе на проспекте Мира. По словам очевидцев, машина ехала на большой скорости, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».
У водителя не получилось справиться с управлением, из-за чего его занесло на газон. Затем транспортное средство въехало в стену дома. Пострадавших нет. Машину эвакуировали на штрафстоянку.
ДТП оформлено, водитель автомобиля скрылся с места происшествия, транспорт помещен на специализированную стоянку. На данный момент сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка по данному факту, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Напомним, 16 июня 2024 года под Екатеринбургом водитель автомобиля сбил троих человек и влетел в стену дома рядом с магазином.