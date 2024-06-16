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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Подростки на автомобиле врезались в жилой дом в Нижнем Тагиле

Подростки на автомобиле врезались в жилой дом в Нижнем Тагиле

16 июня 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Компания подростков в Нижнем Тагиле каталась на автомобиле во дворах в районе Красного Камня. В какой-то момент они влетели в стену жилого дома.

Инцидент случился во дворе на проспекте Мира. По словам очевидцев, машина ехала на большой скорости, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».

Фото: Группа ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“»

У водителя не получилось справиться с управлением, из-за чего его занесло на газон. Затем транспортное средство въехало в стену дома. Пострадавших нет. Машину эвакуировали на штрафстоянку.

ДТП оформлено, водитель автомобиля скрылся с места происшествия, транспорт помещен на специализированную стоянку. На данный момент сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка по данному факту, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, 16 июня 2024 года под Екатеринбургом водитель автомобиля сбил троих человек и влетел в стену дома рядом с магазином.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Подростки#Автомобиль#Дом#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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