Пожар из-за старого холодильника произошел в квартире в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В устранении пожара участвовали шесть сотрудников спасательной службы. Вскоре огонь удалось ликвидировать, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.
В результате пожара в квартире был поврежден холодильник. Известно, что возгорание произошло вследствие короткого замыкания.
Напомним, 11 июня 2024 года в Екатеринбурге произошло возгорание в мусоропроводе в жилом многоэтажном доме. На улицу эвакуировалось 50 человек. Огонь был быстро потушен. Пострадавших нет.