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Пожар из-за старого холодильника произошел в квартире в Нижнем Тагиле

Пожар из-за старого холодильника произошел в квартире в Нижнем Тагиле

16 июня 2024, 08:32
Фото: МЧС по Свердловской области
В Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире из-за короткого замыкания в районе ГГМ. ЧП случилось на Уральском проспекте 14 июня 2024 года.

В устранении пожара участвовали шесть сотрудников спасательной службы. Вскоре огонь удалось ликвидировать, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.

Фото: МЧС по Свердловской области

В результате пожара в квартире был поврежден холодильник. Известно, что возгорание произошло вследствие короткого замыкания.

Напомним, 11 июня 2024 года в Екатеринбурге произошло возгорание в мусоропроводе в жилом многоэтажном доме. На улицу эвакуировалось 50 человек. Огонь был быстро потушен. Пострадавших нет.

Названа возможная причина пожара в частном доме под Первоуральском
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Огонь#Возгорание#ЧП#Короткое замыкание#Электропроводка#Холодильник#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
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