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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Прокуратура заинтересовалась сбившим трех человек жителем Горного Щита

Прокуратура заинтересовалась сбившим трех человек жителем Горного Щита

16 июня 2024, 12:26
Фото: 1MI
Прокуратура взяла на контроль следствие по делу водителя автомобиля, который сбил троих человек в поселке Горный Щит под Екатеринбургом.

Надзорный орган оценит законность решения, которое примут правоохранители по итогам проверки обстоятельств ДТП, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, авария случилась 16 июня 2024 года. Автомобилист, сбив прохожих, влетел в стену дома, где находился магазин. Пострадавшие были доставлены в медучреждение.

Мужчина не стал проходить тест на наличие алкоголя в крови. Тогда его отвезли в отделение полиции, чтобы разобраться в причинах и обстоятельствах случившегося.

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