Прокуратура заинтересовалась сбившим трех человек жителем Горного Щита

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Надзорный орган оценит законность решения, которое примут правоохранители по итогам проверки обстоятельств ДТП, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, авария случилась 16 июня 2024 года. Автомобилист, сбив прохожих, влетел в стену дома, где находился магазин. Пострадавшие были доставлены в медучреждение.
Мужчина не стал проходить тест на наличие алкоголя в крови. Тогда его отвезли в отделение полиции, чтобы разобраться в причинах и обстоятельствах случившегося.