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Жена и дочь пострадали из-за пьяного мотоциклиста в ДТП под Нижним Тагилом

Пьяный мотоциклист в селе под Нижним Тагилом попал в ДТП. Пострадали его жена и дочь

16 июня 2024, 08:31
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Жена и дочь пострадали из-за пьяного мотоциклиста в ДТП под Нижним Тагилом

В селе Большая Лая под Нижним Тагилом пьяный водитель мотоцикла не справился с управлением и попал в аварию. ЧП случилось вечером 15 июня 2024 года.

Мототранспорт съехал с дороги и опрокинулся. В ДТП пострадали жена водителя и их четырехлетняя дочь. Пассажирок доставили в медучреждения, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В момент аварии водители и пассажирки не использовали шлемы. Также ребенок ехал без соблюдения правил безопасности — родители усадили девочку на бензобак. Кроме того, выяснилось, что у мужчины нет прав на управление мотоциклом.

Напомним, 10 июня 2024 года в Талицком районе произошло столкновение мотоцикла и иномарки. В ДТП погиб девятилетний ребенок, который ехал со старшим братом на мототранспорте.

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