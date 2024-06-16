Пьяный мотоциклист в селе под Нижним Тагилом попал в ДТП. Пострадали его жена и дочь

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Мототранспорт съехал с дороги и опрокинулся. В ДТП пострадали жена водителя и их четырехлетняя дочь. Пассажирок доставили в медучреждения, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
В момент аварии водители и пассажирки не использовали шлемы. Также ребенок ехал без соблюдения правил безопасности — родители усадили девочку на бензобак. Кроме того, выяснилось, что у мужчины нет прав на управление мотоциклом.
Напомним, 10 июня 2024 года в Талицком районе произошло столкновение мотоцикла и иномарки. В ДТП погиб девятилетний ребенок, который ехал со старшим братом на мототранспорте.