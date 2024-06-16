tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

В аэропорту Кольцово прозвучал сигнал тревоги

В аэропорту Кольцово прозвучал сигнал тревоги

16 июня 2024, 11:08
Фото: tagilcity.ru
Сигнал тревоги сработал в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 16 июня 2024 года.

После сигнала с потолка в здании аэропорта стала литься вода. Выяснилось, что это сработал оросительный сплинклер на третьем этаже, пишет Ура.ру.

Специалисты вскоре после инцидента принялись за работы по устранению технических неполадок. На обслуживании рейсов самолетов данное происшествие не сказалось. Воздушный транспорт осуществляет полеты в прежнем режиме.

Напомним, 15 мая 2024 года в Екатеринбурге около Автовокзала раздался сигнал тревоги. Через некоторое время выяснилось, что этот сигнал был на автомобильном паркинге из-за технического сбоя.

Жители Екатеринбурга проснулись ранним утром из-за воя сирен
Узнать подробнее
Читайте также:
У техника после наезда самолета в Кольцово начался некроз тканейДвух пассажиров самолета в Кольцово оштрафовали за занятые чужие местаЖитель Таджикистана пытался ввезти 10 литров водки и портвейна в Екатеринбург
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Кольцово#Специалисты#ЧП#Аэропорт#18+#Екатеринбург#Устранение#Инцидент#Сигнал#Технические неполадки
Подпишитесь
Жителям Нижнего Тагила снова пришлось дышать формальдегидом
Вчера, 09:34
ГУФСИН в Нижнем Тагиле устранила свалку только после представления прокуратуры
Вчера, 16:21
5 человек утонуло на водоемах в Свердловской области за сутки
Сегодня, 05:36
Волонтеры провели субботник в поселке Черноисточинск в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:47
Пьяный мотоциклист в селе под Нижним Тагилом попал в ДТП. Пострадали его жена и дочь
Сегодня, 08:31
Подростки на автомобиле врезались в жилой дом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:31
"