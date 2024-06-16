В аэропорту Кольцово прозвучал сигнал тревоги

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
После сигнала с потолка в здании аэропорта стала литься вода. Выяснилось, что это сработал оросительный сплинклер на третьем этаже, пишет Ура.ру.
Специалисты вскоре после инцидента принялись за работы по устранению технических неполадок. На обслуживании рейсов самолетов данное происшествие не сказалось. Воздушный транспорт осуществляет полеты в прежнем режиме.
Напомним, 15 мая 2024 года в Екатеринбурге около Автовокзала раздался сигнал тревоги. Через некоторое время выяснилось, что этот сигнал был на автомобильном паркинге из-за технического сбоя.