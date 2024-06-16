Волонтеры провели субботник в поселке Черноисточинск в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
За время уборки волонтеры вывезли пять машин «ГАЗель» с мусором. Горожане проводили уборку также около рек Чауж и Канава.
Спасибо всем кто помогал. Отдельная благодарность Антону Кощееву за организацию такого мероприятия. Дружина НТ за чистый лес и как можно меньше пожаров, — рассказали в группе общественников во ВКонтакте.
Напомним, данное мероприятие было решено организовать в связи с тем, что отдыхающие оставляют после себя много мусора.
Руководитель «Дружины» Павел Фетисов также предложил с помощью рупора оповещать рыбаков о том, что проходит уборка.