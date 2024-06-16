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Волонтеры провели субботник в поселке Черноисточинск в Нижнем Тагиле

Волонтеры провели субботник в поселке Черноисточинск в Нижнем Тагиле

16 июня 2024, 08:47
Фото: Группа «Дружина НТ» во ВКонтакте
В Нижнем Тагиле волонтеры «Дружины НТ» провели субботник в поселке Черноисточинск. Мероприятие прошло 15 июня 2024 года.

За время уборки волонтеры вывезли пять машин «ГАЗель» с мусором. Горожане проводили уборку также около рек Чауж и Канава.

Спасибо всем кто помогал. Отдельная благодарность Антону Кощееву за организацию такого мероприятия. Дружина НТ за чистый лес и как можно меньше пожаров, — рассказали в группе общественников во ВКонтакте.
Фото: Группа «Дружина НТ» во ВКонтакте

Напомним, данное мероприятие было решено организовать в связи с тем, что отдыхающие оставляют после себя много мусора.

Руководитель «Дружины» Павел Фетисов также предложил с помощью рупора оповещать рыбаков о том, что проходит уборка.

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