Жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом, а Свердловскую область накрыли грозы

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
На школьное питание детей в Нижнем Тагиле, которым полагаются льготы, будет выделено 2,8 миллиарда рублей до 2030 года. Данные средства выделят городу из бюджета Свердловской области.
13 июня жители Нижнего Тагила были вынуждены дышать формальдегидом. Превышение ПДК воздуха было замечено в Дзержинском районе, а также на Красном Камне.
В Свердловской области по итогам ЕГЭ в 2024 году стало в два раза больше выпускников, набравших 100 баллов, в сравнении с 2023 годом. Так, почти 80 человек набрали максимальный балл. От 80 баллов набрали 4000 выпускников. Всего в области на данный момент более 170 человек стобалльников.
На территорию Свердловской области пришли грозы, ливни и град, а также шквалистый ветер, чьи порывы могут достигать 25 метров в секунду.
В водоемах Свердловской области утонуло пять человек 15 июня. Трое погибли на озерах Лесничка и Шарташ. Один человек утонул на карьере около отеля, а двое утонули на водоемах в Серовском и Тугулымском ГО.