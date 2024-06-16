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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом, а Свердловскую область накрыли грозы

Жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом, а Свердловскую область накрыли грозы

16 июня 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney
Жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом, школьников накормят на 2,8 миллиарда рублей, 5 человек утонули за сутки, а в Свердловскую область пришли обильные осадки. Итоги выходных в Нижнем Тагиле и Свердловской области 15 и 16 июня 2024 года.

На школьное питание детей в Нижнем Тагиле, которым полагаются льготы, будет выделено 2,8 миллиарда рублей до 2030 года. Данные средства выделят городу из бюджета Свердловской области.

Тагильских школьников-льготников накормят на 2,8 млрд рублей
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13 июня жители Нижнего Тагила были вынуждены дышать формальдегидом. Превышение ПДК воздуха было замечено в Дзержинском районе, а также на Красном Камне.

Жителям Нижнего Тагила снова пришлось дышать формальдегидом
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В Свердловской области по итогам ЕГЭ в 2024 году стало в два раза больше выпускников, набравших 100 баллов, в сравнении с 2023 годом. Так, почти 80 человек набрали максимальный балл. От 80 баллов набрали 4000 выпускников. Всего в области на данный момент более 170 человек стобалльников.

В Свердловской области стало в два раза больше стобалльников по результатам ЕГЭ
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На территорию Свердловской области пришли грозы, ливни и град, а также шквалистый ветер, чьи порывы могут достигать 25 метров в секунду.

Грозы и град идут по Свердловской области
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В водоемах Свердловской области утонуло пять человек 15 июня. Трое погибли на озерах Лесничка и Шарташ. Один человек утонул на карьере около отеля, а двое утонули на водоемах в Серовском и Тугулымском ГО.

10 человек в поселке под Екатеринбургом отравились йодо-борным соединением
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#Елизавета Зиборова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#ЕГЭ#Град#ЧП#Отравление#Ливни#18+#Екатеринбург#Школьное питание#Формальдегид#Грозы#Инцидент#Итоги недели
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