Жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом, а Свердловскую область накрыли грозы

В Свердловской области по итогам ЕГЭ в 2024 году стало в два раза больше выпускников, набравших 100 баллов, в сравнении с 2023 годом. Так, почти 80 человек набрали максимальный балл. От 80 баллов набрали 4000 выпускников. Всего в области на данный момент более 170 человек стобалльников.