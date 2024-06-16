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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Жители Нижнего Тагила снова заметили свиней в городе

Жители Нижнего Тагила снова заметили свиней в городе

16 июня 2024, 08:21
Фото: Инга Шепелева
Жители Нижнего Тагила заметили гуляющих свиней в Экопарке в районе Муринских прудов. Животные гуляли утром 16 июня 2024 года.

Так, свиньи были замечены в районе пешеходного перехода и на газоне. Об этом TagilCity.ru рассказала одна из местных жительниц.

Фото: Инга Шепелева

Напомним, в мае 2024 года жители ГГМ жаловались на стадо свиней, которых хозяин периодически отпускает на самовыгул. По словам горожан, они повреждают урожай на местных земельных участках.

Также известно, что хозяин держит животных незаконно. Соседи пытались неоднократно жаловаться властям, однако реакций не получили.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Животные#Город#Пешеходный переход#Муринские пруды#Свиньи#Хозяин#Екатеринбург#Экопарк#Горожане#Инцидент#Местные жители
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