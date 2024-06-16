Жители Нижнего Тагила снова заметили свиней в городе

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Так, свиньи были замечены в районе пешеходного перехода и на газоне. Об этом TagilCity.ru рассказала одна из местных жительниц.
Напомним, в мае 2024 года жители ГГМ жаловались на стадо свиней, которых хозяин периодически отпускает на самовыгул. По словам горожан, они повреждают урожай на местных земельных участках.
Также известно, что хозяин держит животных незаконно. Соседи пытались неоднократно жаловаться властям, однако реакций не получили.