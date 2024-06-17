34 медработника получили награды главы Нижнего Тагила за вклад в охрану здоровья

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В рамках торжественного мероприятия были награждены 34 сотрудника государственных учреждений здравоохранения Нижнего Тагила.
Хочется сказать огромное спасибо каждому присутствующему за тот вклад в развитие города, который вы вносите, за работу, которую вы выполняете. Вы спасаете человеческие жизни. Наверное, дороже этого ничего нет, — выразил слова благодарности глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Благодарность администрации Нижнего Тагила получили 7 медицинских работников. Среди них:
Благодарственные письма главы города Нижний Тагил получили 19 специалистов:
Очень хочется выразить благодарность за доверие. Первый раз получаю награду главы города. Это было неожиданно. Будем работать дальше. Приходите к нам лечиться, — поделилась впечатлениями с TagilCity.ru приглашенный гость Екатерина Олемская.
Почетную грамоту главы города Нижний Тагил получили еще 8 работников:
Отметим, благодаря национальным и региональным проектам в 2023 году в Нижнем Тагиле после модернизации возобновила свою работу поликлиника Демидовской ГБ, завершился ремонт детских поликлиник на Красном Камне и ГГМ, поликлиники городской больницы № 4. Кроме того, состоялось открытие модульного ФАПа в поселке Чащино. В этом году стартовало обновление детской поликлиники в центре города. Подобные мероприятия продолжаются и в филиалах по улицам Джамбула, Курортной и Сурикова.
У нас великолепный медицинский коллектив, у нас уникальные главные врачи, у нас чудесные медики. Посмотрите, как развивается эта сфера в нашем городе. Еще 10 лет назад никто не мог представить, что в Нижнем Тагиле будут проводиться уникальные операции, будут ремонтироваться и строиться новые медорганизации. Конечно, еще есть над чем работать, и мы будем делать все для дальнейшего роста качества оказания медпомощи гражданам. Несмотря на все сложности, санкции, мы не стоим на месте, и благодаря решениям президента идем только вперед. От всей души поздравляю всех собравшихся и желаю вам крепкого здоровья, благодарных пациентов и новых свершений, — добавил мэр.
Ранее TagilCity.ru сообщал о получении государственной награды двумя врачами из Свердловской области.