34 медработника получили награды главы Нижнего Тагила за вклад в охрану здоровья

Отметим, благодаря национальным и региональным проектам в 2023 году в Нижнем Тагиле после модернизации возобновила свою работу поликлиника Демидовской ГБ, завершился ремонт детских поликлиник на Красном Камне и ГГМ, поликлиники городской больницы № 4. Кроме того, состоялось открытие модульного ФАПа в поселке Чащино. В этом году стартовало обновление детской поликлиники в центре города. Подобные мероприятия продолжаются и в филиалах по улицам Джамбула, Курортной и Сурикова.