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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

Прием главы города Нижний Тагил Владислава Пинаева медицинский работников.

34 медработника получили награды главы Нижнего Тагила за вклад в охрану здоровья

17 июня 2024, 12:45
Фото: tagilcity.ru
Прием главы города Нижний Тагил Владислава Пинаева медицинский работников.

Глава Нижнего Тагила поздравил медработников с профессиональным праздником

17 июня 2024 года в Нижнем Тагиле прошел традиционный прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника. Поздравления принимали врачи, медсестры и медбратья, а также специалисты узкого профиля и санитары.

В рамках торжественного мероприятия были награждены 34 сотрудника государственных учреждений здравоохранения Нижнего Тагила.

Хочется сказать огромное спасибо каждому присутствующему за тот вклад в развитие города, который вы вносите, за работу, которую вы выполняете. Вы спасаете человеческие жизни. Наверное, дороже этого ничего нет, — выразил слова благодарности глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Фото: tagilcity.ru

Благодарность администрации Нижнего Тагила получили 7 медицинских работников. Среди них:

  • Фельдшер отделения спортивной медицины «Врачебно-физкультурного диспансера» Анна Гагарина,
  • Врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации перинатального центра Демидовской ГБ Владимир Каргаполов,
  • Специалист по реабилитации инвалидов Бюро № 39 Ольга Краснова,
  • Медсестра отделения функциональной диагностики № 2 Детской городской больницы Светлана Левковец,
  • Фельдшер Детской городской больницы Надежда Малинина,
  • Фельдшер городской больницы № 1 Оксана Сибирцева,
  • Врач-дерматовенеролог консультативно-диагностического отделения № 1 кожно-венерологического диспансера Анна Турчинович.
Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.
Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.
Фото: tagilcity.ru

Благодарственные письма главы города Нижний Тагил получили 19 специалистов:

  • Врач-офтальмолог специализированного отделения городской поликлиники № 4 Юлия Ветлугаева,
  • Медсестра отделения профилактики № 1 детской ГБ Марина Зяблицева,
  • Старшая медсестра отделения радиотерапии онкологического диспансера Ольга Каргаполова,
  • Фельдшер скорой медицинской помощи Городской станции скорой медицинской помощи Роман Лежнин,
  • Заведующая отделением, врач-психиатр детского диспансерного психиатрического отделения ПБ № 7 Наталья Лескина,
  • Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории городской инфекционной больницы Татьяна Лихачева,
  • И.О. заместителя начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СО Наталья Лялеко,
  • Биолог иммунологической лаборатории Городской инфекционной больницы Юлия Маланкина,
  • Специалист по охране труда Городской станции скорой медицинской помощи Екатерина Мамонова,
  • Акушерка женской консультации Городской больницы № 1 Дина Маякова,
  • Старшая медсестра первичного сосудистого неврологического отделения Демидовской ГБ Юлия Морус,
  • Инструктор по лечебной физкультуре отделения медицинской реабилитации взрослых ГБ № 4 Татьяна Мусалова,
  • Рентгенолаборант рентген-кабинета № 1 Стоматологической поликлиники Екатерина Олемская,
  • Начальник отдела кадров Противотуберкулезного диспансера № 3 Юлия Перевозникова,
  • Главная медсестра Городской поликлиники № 3 Виктория Петрова,
  • Медицинский лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории ГБ № 1 Елена Тесленко,
  • Врач-ортодонт стоматологического детского отделения № 2 Стоматологической поликлиники Ольга Уймина,
  • Фельдшер терапевтического отделения № 2 Городской поликлиники № 3 Татьяна Фучкина,
  • Медицинская сестра палатная детского отделения Противотуберкулезного диспансера № 3 Татьяна Хаматханова.
Очень хочется выразить благодарность за доверие. Первый раз получаю награду главы города. Это было неожиданно. Будем работать дальше. Приходите к нам лечиться, — поделилась впечатлениями с TagilCity.ru приглашенный гость Екатерина Олемская.
Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.
Фото: tagilcity.ru

Почетную грамоту главы города Нижний Тагил получили еще 8 работников:

  • Врач-терапевт отделения медицинской реабилитации для взрослых с соматическими заболеваниями Санатория «Руш» Александр Гришанков,
  • Операционная медсестра операционного блока ГБ № 4 Мария Демидова,
  • Врач-инфекционист, заведующая филиалом центра профилактики и борьбы со СПИД по Горнозаводскому управленческому округу Оксана Каргаполова,
  • Фельдшер ГП № 4 Людмила Матвеева,
  • Медсестра палатная хирургического отделения Демидовской ГБ Татьяна Мотыцкая,
  • Медицинский лабораторный техник иммунологической лаборатории ГБ № 4 Ольга Назарова,
  • Заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Психиатрической больницы № 7 Алексей Распопин,
  • Медицинский регистратор Бюро № 39 Главного бюро МСЭ по СО Татьяна Сухих.
Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.
Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.
Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.
Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.
Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.
Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.
Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.
Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.
Прием главы города Владислава Пинаева, посвященный Дню медицинского работника.
Фото: tagilcity.ru

Отметим, благодаря национальным и региональным проектам в 2023 году в Нижнем Тагиле после модернизации возобновила свою работу поликлиника Демидовской ГБ, завершился ремонт детских поликлиник на Красном Камне и ГГМ, поликлиники городской больницы № 4. Кроме того, состоялось открытие модульного ФАПа в поселке Чащино. В этом году стартовало обновление детской поликлиники в центре города. Подобные мероприятия продолжаются и в филиалах по улицам Джамбула, Курортной и Сурикова.

У нас великолепный медицинский коллектив, у нас уникальные главные врачи, у нас чудесные медики. Посмотрите, как развивается эта сфера в нашем городе. Еще 10 лет назад никто не мог представить, что в Нижнем Тагиле будут проводиться уникальные операции, будут ремонтироваться и строиться новые медорганизации. Конечно, еще есть над чем работать, и мы будем делать все для дальнейшего роста качества оказания медпомощи гражданам. Несмотря на все сложности, санкции, мы не стоим на месте, и благодаря решениям президента идем только вперед. От всей души поздравляю всех собравшихся и желаю вам крепкого здоровья, благодарных пациентов и новых свершений, — добавил мэр.

Ранее TagilCity.ru сообщал о получении государственной награды двумя врачами из Свердловской области.

Десятки медиков Нижнего Тагила получили награды из рук главы города
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