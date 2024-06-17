Более 25% екатеринбуржцев живут в двух шагах от пляжа или набережной

Шаговой доступностью аналитики компании считают расстояние менее одного километра. По этому показателю столица Среднего Урала оказалась на восьмом месте среди 16 городов-миллионников. Первое место занимает Санкт-Петербург с показателем в 60%. На втором месте Нижний Новгород — 57,8%, на третьем — Москва с показателем 53,3%. В аутсайдерах оказались Челябинск, Красноярск и Пермь.