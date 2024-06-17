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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

25% жителей Екатеринбурга живут в шаговой доступности от пляжей

Более 25% екатеринбуржцев живут в двух шагах от пляжа или набережной

17 июня 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney

25% жителей Екатеринбурга живут в шаговой доступности от пляжей

Екатеринбург оказался на восьмом месте в России среди городов-миллионников по доступности зон отдыха.

Компания Marketing Logic подсчитала количество жителей в крупных российских городах, которые живут недалеко от пляжей, набережных или других зон отдыха. В Екатеринбурге прогуляться пешком до ближайшего водоема могут 25% горожан.

Шаговой доступностью аналитики компании считают расстояние менее одного километра. По этому показателю столица Среднего Урала оказалась на восьмом месте среди 16 городов-миллионников. Первое место занимает Санкт-Петербург с показателем в 60%. На втором месте Нижний Новгород — 57,8%, на третьем — Москва с показателем 53,3%. В аутсайдерах оказались Челябинск, Красноярск и Пермь.

Если уменьшить параметры до 500 метров, то расклад городов в рейтинге также меняется: столица Свердловской области опускается на 10-е место (7,2%). На первом месте оказывается Нижний Новгород (19,1%), Санкт-Петербург (18,1%) и Москва (16,2%).

По словам управляющего партнера и генерального директора Marketing Logic Дмитрия Галкина, пространства у воды являются наиболее привлекательными и популярными местами отдыха.

И для горожан, и для туристов обустроенные набережные, пляжи и пешеходный доступ к воде в целом — это точки притяжения, а для городов, бизнеса, застройщиков — это территории с большим потенциалом, — констатировал Галкин.

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