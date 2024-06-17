Девушка в Екатеринбурге ударила молодого человека ножом в спину

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Между девушкой и молодым человеком произошла ссора из-за измены. По словам очевидцев, горожанин сначала ударил ее по лицу, а затем она набросилась на него с ножом, пишет Е1.
На место ЧП вызвали скорую помощь. Екатеринбуржец остался жив и к девушке претензий не имеет. Правоохранители задержали горожанку и устанавливают обстоятельства инцидента, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Напомним, в Нижней Туре во дворе дома мужчина застрелил своего знакомого. Между ними возник конфликт, в ходе которого один из оппонентов застрелил другого.