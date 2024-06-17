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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Девушка в Екатеринбурге ударила молодого человека ножом в спину

Девушка в Екатеринбурге ударила молодого человека ножом в спину

17 июня 2024, 11:25
Фото: Е1
В Екатеринбурге девушка ударила молодого человека ножом в спину во время ссоры. У пары произошел конфликт на бульваре Культуры в районе Уралмаша.

Между девушкой и молодым человеком произошла ссора из-за измены. По словам очевидцев, горожанин сначала ударил ее по лицу, а затем она набросилась на него с ножом, пишет Е1.

На место ЧП вызвали скорую помощь. Екатеринбуржец остался жив и к девушке претензий не имеет. Правоохранители задержали горожанку и устанавливают обстоятельства инцидента, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Напомним, в Нижней Туре во дворе дома мужчина застрелил своего знакомого. Между ними возник конфликт, в ходе которого один из оппонентов застрелил другого.

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