tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Директор екатеринбургской спецшколы избежит тюрьмы после серии изнасилований

Директора спецшколы в Екатеринбурге не хотят сажать после скандала с изнасилованиями

17 июня 2024, 15:14
Фото: Изображение Midjourney

Директор екатеринбургской спецшколы избежит тюрьмы после серии изнасилований

Наталье Поддубной, которая ранее руководила спецшколой №124, могут дать 11 месяцев исправительных работ по рекомендации госсобвинения.

Также прокурор рекомендовал суду лишить Поддубную права заниматься педагогической деятельностью на три года, рассказала Ura.ru адвокат потерпевшей стороны Олеся Бортникова.

Наталью Поддубную обвиняют в халатности, приговор ей огласят во вторник, 18 июня. Она находится на свободе. После увольнения из спецшколы она устроилась на работу учителем географии в одну из школ Екатеринбурга.

Напомним, что скандал с изнасилованиями в спецшколе разгорелся весной 2023 года, когда стало известно об издевательствах старшеклассников над учениками младших классов. Якобы все это происходило при попустительстве сотрудников школы.

После огласки из учреждения сбежал один из подростков, которого обвинили в издевательствах.

Обвиняемый в изнасиловании подросток из спецшколы в Екатеринбурге записал видео
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге свидетели изменили показания в деле о насилии в спецшколеВ спецшколе Екатеринбурга в деле об изнасилованиях появилась новая жертваСотрудник спецшколы № 124 в Екатеринбурге заявил о новых изнасилованиях детей
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Уголовное дело#Подростки#Скандал#Прокурор#Адвокат#Старшеклассники#18+#Екатеринбург#Спецшкола#Изнасилование мальчиков в спецшколе в Екатеринбурге#Изнасилования#Наталья Поддубная#Госсобвинение#Педагогическая деятельность#Олеся Бортникова#Младшие классы#Попустительство
Подпишитесь
Установить 50-метровый флагшток в Нижнем Тагиле планируется до Дня города
Сегодня, 08:37
«УХП-Амдор» в Тагиле получил предостережение за отсутствие паспортов безопасности
Сегодня, 07:33
В Нижнем Тагиле на опасной дороге в 9 поселке обустроят тротуары
Сегодня, 03:00
34 медработника получили награды главы Нижнего Тагила за вклад в охрану здоровья
Сегодня, 12:45
Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области вырастут от 9 до 13,8% с 1 июля
Сегодня, 12:49
В июне Урал накроют мощные магнитные бури: на Солнце растет новое суперпятно
Сегодня, 08:12