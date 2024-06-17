Директора спецшколы в Екатеринбурге не хотят сажать после скандала с изнасилованиями

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Также прокурор рекомендовал суду лишить Поддубную права заниматься педагогической деятельностью на три года, рассказала Ura.ru адвокат потерпевшей стороны Олеся Бортникова.
Наталью Поддубную обвиняют в халатности, приговор ей огласят во вторник, 18 июня. Она находится на свободе. После увольнения из спецшколы она устроилась на работу учителем географии в одну из школ Екатеринбурга.
Напомним, что скандал с изнасилованиями в спецшколе разгорелся весной 2023 года, когда стало известно об издевательствах старшеклассников над учениками младших классов. Якобы все это происходило при попустительстве сотрудников школы.
После огласки из учреждения сбежал один из подростков, которого обвинили в издевательствах.