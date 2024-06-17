Двое врачей из Свердловской области получили государственные награды

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
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Updated Сегодня, 04:05
Так, Орден Пирогова присвоен врачу больницы №40 в Екатеринбурге Сергею Вяткину. Он уже много лет работает в больнице. Также отмечен его вклад в сферу.
Главе радиотерапевтической службы свердловского онкодиспансера Дмитрию Бенциону присвоено звание заслуженного врача.
16 июня Россия праздновала День медика. В связи с этим глава региона Евгений Куйвашев выступил с обращением. По его словам, на Урале насчитывается 50 тысяч медработников. Он назвал профессию одной из самых важных, так как им приходится спасать жизни.
Он также поблагодарил ветеранов и всех работников сферы за их труд, вклад в сохранение здоровья людей.
Напомним, ранее 85 жителей Свердловской области получили знаки почетных доноров. Они сдали кровь добровольно больше 45 раз. Всего в регионе проживают 33 тысячи почетных донора.