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Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Двое врачей из Свердловской области получили государственные награды

Двое врачей из Свердловской области получили государственные награды

17 июня 2024, 04:03
Фото: 1MI
Двое врачей из Свердловской области получили орден и новое звание по указу президента РФ Владимира Путина.

Так, Орден Пирогова присвоен врачу больницы №40 в Екатеринбурге Сергею Вяткину. Он уже много лет работает в больнице. Также отмечен его вклад в сферу.

Главе радиотерапевтической службы свердловского онкодиспансера Дмитрию Бенциону присвоено звание заслуженного врача.

16 июня Россия праздновала День медика. В связи с этим глава региона Евгений Куйвашев выступил с обращением. По его словам, на Урале насчитывается 50 тысяч медработников. Он назвал профессию одной из самых важных, так как им приходится спасать жизни.

Он также поблагодарил ветеранов и всех работников сферы за их труд, вклад в сохранение здоровья людей.

Напомним, ранее 85 жителей Свердловской области получили знаки почетных доноров. Они сдали кровь добровольно больше 45 раз. Всего в регионе проживают 33 тысячи почетных донора.

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