Екатеринбуржцы вышли обнимать березы в знак протеста против строительства нового ЖК

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
На «акцию любви» вышли около 70 горожан, сообщает Ural Mash. Люди обнимали деревья, которые власти планируют вырубить в первую очередь.
На месте «Березовой рощи», как называют местные жители мини-парк, застройщик «Атомстройкомплекс» планирует возвести элитный жилой комплекс. Разрешение лично подписано мэром Алексеем Орловым.
Горожане утверждают, что их жалобы не дают эффекта, а все комментарии в социальных сетях подчищаются.
Ранее екатеринбуржцы читали рэп, чтобы остановить застройку парка 50-летия ВЛКСМ.