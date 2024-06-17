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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Жители Екатеринбурга обнимали березы в знак протеста против строительства ЖК

Екатеринбуржцы вышли обнимать березы в знак протеста против строительства нового ЖК

17 июня 2024, 16:15
Фото: скрин видео UralMash

Жители Екатеринбурга обнимали березы в знак протеста против строительства ЖК

Мэрия планирует застроить мини-парка в Академическом районе Екатеринбурга.

На «акцию любви» вышли около 70 горожан, сообщает Ural Mash. Люди обнимали деревья, которые власти планируют вырубить в первую очередь.

На месте «Березовой рощи», как называют местные жители мини-парк, застройщик «Атомстройкомплекс» планирует возвести элитный жилой комплекс. Разрешение лично подписано мэром Алексеем Орловым.

Горожане утверждают, что их жалобы не дают эффекта, а все комментарии в социальных сетях подчищаются.

Ранее екатеринбуржцы читали рэп, чтобы остановить застройку парка 50-летия ВЛКСМ.

Куйвашев пообещал, что застройка не коснется парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге
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