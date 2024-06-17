tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 18:45

Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

ИИ протестирует роботизированные экзоскелеты для людей с ограниченными возможностями

ИИ протестирует роботизированные экзоскелеты для людей с ограниченными возможностями

17 июня 2024, 18:45
Фото: Изображение Midjourney
Примерно 1,3 миллиарда человек на Земле, а именно каждый шестой, испытывают сложности с передвижением. Однако в будущем их проблема может быть решена с помощью современных технологий.

Эксперты уверены, что людям с ограниченными возможностями передвижения могут помочь роботизированные экзоскелеты. Механические костюмы закрепляются на теле, обеспечивая надежную поддержку. Устройства приводятся в движение с помощью двигателей и иных источников энергии. Пользователь такого изделия получает как устойчивость, так и мощность, что обеспечивает способность к самостоятельному передвижению. Но пока новейшим изобретением могут пользоваться лишь единицы.

Как пишет newkhakasiya.online, ограниченное использование технологии можно объяснить не только высокими ценами на подобные изделия, но и трудностями, возникающими при их индивидуальной настройке и обучении.

Пока испытатели вынуждены на протяжении длительного периода корректировать настройки экзоскелета, обучая его работе с конкретным пользователем. Однако сравнительно недавно была создана инновационная методика с применением искусственного интеллекта. В научном журнале Nature появилась публикация, в которой сообщается о методе обучения экзоскелета с задействованием технологий компьютерного моделирования, что в значительной мере снижает потребность в физических испытаниях.

Специалисты решили впервые применить новую методику для обучения бедренного экзоскелета, разработанного для улучшения подвижности во время ходьбы. Устройство, обученное в виртуальном формате, протестировали на людях. Оказалось, что метаболическая энергия, которая затрачивалась на ходьбу, снизилась на 24,4% в сравнении с контрольной группой. Помимо этого, при беге и лазании затрачивалось соответственно на 13,1% и 15,4% меньше энергии.

Инженеры убедились, что применение ИИ в программировании и настройке экзоскелетов приводит к повышению их эффективности и доступности для людей с ограниченными способностями к передвижению. Впоследствии такая методика может быть применена в процессе обучения множества других видов экзоскелетов — в частности, коленного сустава и голеностопа. Благодаря искусственному интеллекту инновационные изделия станут более приспособленными к индивидуальным потребностям человека.

#Общество
Подпишитесь
Установить 50-метровый флагшток в Нижнем Тагиле планируется до Дня города
Сегодня, 08:37
«УХП-Амдор» в Тагиле получил предостережение за отсутствие паспортов безопасности
Сегодня, 07:33
В Нижнем Тагиле на опасной дороге в 9 поселке обустроят тротуары
Сегодня, 03:00
34 медработника получили награды главы Нижнего Тагила за вклад в охрану здоровья
Сегодня, 12:45
Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области вырастут от 9 до 13,8% с 1 июля
Сегодня, 12:49
В июне Урал накроют мощные магнитные бури: на Солнце растет новое суперпятно
Сегодня, 08:12