ИИ протестирует роботизированные экзоскелеты для людей с ограниченными возможностями

Специалисты решили впервые применить новую методику для обучения бедренного экзоскелета, разработанного для улучшения подвижности во время ходьбы. Устройство, обученное в виртуальном формате, протестировали на людях. Оказалось, что метаболическая энергия, которая затрачивалась на ходьбу, снизилась на 24,4% в сравнении с контрольной группой. Помимо этого, при беге и лазании затрачивалось соответственно на 13,1% и 15,4% меньше энергии.