ИИ протестирует роботизированные экзоскелеты для людей с ограниченными возможностями

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Эксперты уверены, что людям с ограниченными возможностями передвижения могут помочь роботизированные экзоскелеты. Механические костюмы закрепляются на теле, обеспечивая надежную поддержку. Устройства приводятся в движение с помощью двигателей и иных источников энергии. Пользователь такого изделия получает как устойчивость, так и мощность, что обеспечивает способность к самостоятельному передвижению. Но пока новейшим изобретением могут пользоваться лишь единицы.
Как пишет newkhakasiya.online, ограниченное использование технологии можно объяснить не только высокими ценами на подобные изделия, но и трудностями, возникающими при их индивидуальной настройке и обучении.
Пока испытатели вынуждены на протяжении длительного периода корректировать настройки экзоскелета, обучая его работе с конкретным пользователем. Однако сравнительно недавно была создана инновационная методика с применением искусственного интеллекта. В научном журнале Nature появилась публикация, в которой сообщается о методе обучения экзоскелета с задействованием технологий компьютерного моделирования, что в значительной мере снижает потребность в физических испытаниях.
Специалисты решили впервые применить новую методику для обучения бедренного экзоскелета, разработанного для улучшения подвижности во время ходьбы. Устройство, обученное в виртуальном формате, протестировали на людях. Оказалось, что метаболическая энергия, которая затрачивалась на ходьбу, снизилась на 24,4% в сравнении с контрольной группой. Помимо этого, при беге и лазании затрачивалось соответственно на 13,1% и 15,4% меньше энергии.
Инженеры убедились, что применение ИИ в программировании и настройке экзоскелетов приводит к повышению их эффективности и доступности для людей с ограниченными способностями к передвижению. Впоследствии такая методика может быть применена в процессе обучения множества других видов экзоскелетов — в частности, коленного сустава и голеностопа. Благодаря искусственному интеллекту инновационные изделия станут более приспособленными к индивидуальным потребностям человека.