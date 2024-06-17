Иномарку отбросило на тротуар после столкновения с ВАЗом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Водитель автомобиля ВАЗ, поворачивая налево, влетел в Toyota. После удара иномарку откинуло на тротуар, где находились пешеходы, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В случившемся ЧП пострадала девушка, которая в этот момент находилась на тротуаре. Ее отвезли в медучреждение с полученными травмами.
Напомним, 13 июня 2024 года в Екатеринбурге случилась массовая авария с участием трем автомобилей на парковке около УрФУ. Также в ДТП пострадали две девушки, которые стояли около одной из машин.