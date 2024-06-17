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Иномарку отбросило на тротуар после столкновения с ВАЗом в Екатеринбурге

Иномарку отбросило на тротуар после столкновения с ВАЗом в Екатеринбурге

17 июня 2024, 11:54
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге столкнулись автомобили ВАЗ и Toyota на перекрестке улиц Куйбышева — Бажова. ДТП произошло 17 июня 2024 года.

Водитель автомобиля ВАЗ, поворачивая налево, влетел в Toyota. После удара иномарку откинуло на тротуар, где находились пешеходы, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В случившемся ЧП пострадала девушка, которая в этот момент находилась на тротуаре. Ее отвезли в медучреждение с полученными травмами.

Напомним, 13 июня 2024 года в Екатеринбурге случилась массовая авария с участием трем автомобилей на парковке около УрФУ. Также в ДТП пострадали две девушки, которые стояли около одной из машин.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Тротуар#Водитель#ЧП#Пострадавшая#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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