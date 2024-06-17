Как изменится стоимость на иномарки и запчасти в РФ без торгов по доллару

Представитель Автоассоциации Александр Казаченко отметил, что большая часть расчетов в области автомобильного предпринимательства делается в юанях. Вследствие этого отмена торгов многих не коснется. По его словам, оригинальные запчасти для машин он приобретает у друзей-партнеров в Болгарии, Германии и Македонии. Он переводит им необходимую сумму, а они у себя приобретают и отправляют в качестве товаров народного потребления.