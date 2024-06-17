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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Как изменится стоимость на иномарки и запчасти в РФ без торгов по доллару

Как изменится стоимость на иномарки и запчасти в РФ без торгов по доллару

17 июня 2024, 13:44
Фото: Изображение Midjourney
После закрытия торгов на Мосбирже остался параллельный импорт. Автомобили и запчасти едут через границу. В связи с этим в России изменится стоимость на автомобили иностранных марок и запчасти.

Для предпринимателей, торгующих дорогими иномарками, увеличение стоимости валюты на 20% может наступить в ближайшее время, так как ЦБ увеличит ключевую ставку и кредиты подорожают, пишут «Новые известия».

По словам владельца компании «РоговМобиль» Дмитрия Рогова, на его предпринимательской деятельности санкции особо не отразятся, так как ввоз машин из Азии в РФ был адаптирован уже давно. Так, его компания производит закупки легкового транспорта в Южной Корее и доставляет в РФ.

Покупать доллары на Мосбирже «РоговМобиль» перестал более года назад. Средства на приобретение идут другими способами через страны и банки, которые могут приобрести рубли и поменять их на другую валюту.

Представитель Автоассоциации Александр Казаченко отметил, что большая часть расчетов в области автомобильного предпринимательства делается в юанях. Вследствие этого отмена торгов многих не коснется. По его словам, оригинальные запчасти для машин он приобретает у друзей-партнеров в Болгарии, Германии и Македонии. Он переводит им необходимую сумму, а они у себя приобретают и отправляют в качестве товаров народного потребления.

Казаченко также сообщил, что некоторые бизнесмены, занимающиеся легковым транспортом, пострадают после того, как случилась отмена торгов. Речь идет о предпринимателях, которые работают с Европой, США и Турцией. Если дилер не смог приобрести валюту — то и произвести оплату будет нельзя.

Замглавы автомобильной компании «Радиус АГ» Евгения Новикова рассказала, что изделия китайской автопромышленности по параллельному импорту завезти в страну нельзя. Ранее организация сотрудничала по курсу ЦБ, деньги были отправлены в рублях, а конвертировали их уже партнеры. Теперь «Радиус АГ» будет подписывать допсоглашения с установленным курсом.

По предположению Новиковой, в связи с этим цены на машины увеличатся на 20%. Это будет зависеть от марки. Руководитель Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов отметил, что организация непосредственно с «недружественными» странами не сотрудничает, в связи с этим закупки проходят в дирхамах, турецкой лире и в юанях. Дмитрий Рогов предположил, что ключевую ставку поднимут до 17%.

В целом представители автобизнеса полагают, что независимо от повышения цен спрос на автомобили не падает.

Напомним, 13 июня США ввели санкции против Мосбиржи.

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