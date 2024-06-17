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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 07:59

Мальчик в Екатеринбурге пропал почти неделю назад

Мальчик в Екатеринбурге пропал почти неделю назад

17 июня 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney
12-летний школьник из Чкаловского района Екатеринбурга бесследно исчез 11 июня 2024 года.

В момент пропажи на подростке были надеты спортивные штаны, футболка и бейсболка темного цвета, а также кроссовки, рассказали в областном отряде «Лиза Алерт».

Мальчик может находиться в любом месте города. Его поисками занимаются волонтеры.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Напомним, 10 июня 2024 года пропал пожилой мужчина из Екатеринбурга. Он потерялся в районе коллективных садов «Колос».

Его поиски были организованы сотрудниками поискового отряда. О его местонахождении может сообщить в поисковый отряд или в правоохранительные органы.

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