Мальчик в Екатеринбурге пропал почти неделю назад

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В момент пропажи на подростке были надеты спортивные штаны, футболка и бейсболка темного цвета, а также кроссовки, рассказали в областном отряде «Лиза Алерт».
Мальчик может находиться в любом месте города. Его поисками занимаются волонтеры.
Напомним, 10 июня 2024 года пропал пожилой мужчина из Екатеринбурга. Он потерялся в районе коллективных садов «Колос».
Его поиски были организованы сотрудниками поискового отряда. О его местонахождении может сообщить в поисковый отряд или в правоохранительные органы.