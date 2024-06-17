Мама разбившегося в Екатеринбурге самокатчика встала на защиту ТЦ

Инцидент случился 16 июня. В прокуратуре по Свердловской области сообщили, что ребенок сломал ногу. Он катался в крытом скейт-парке, где тренируются люди на сноубордах и самокатах. Во время выполнения трюка он упал. Теперь в ТЦ проводится проверка.