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Мама разбившегося в Екатеринбурге самокатчика встала на защиту ТЦ

Мама разбившегося в Екатеринбурге самокатчика встала на защиту ТЦ

17 июня 2024, 03:41
Фото: 1MI
Мама мальчика, который травмировался на самокате в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге, рассказала, как чувствует себя ее сын. Она также отметила, что претензий к центру не имеет.

Инцидент случился 16 июня. В прокуратуре по Свердловской области сообщили, что ребенок сломал ногу. Он катался в крытом скейт-парке, где тренируются люди на сноубордах и самокатах. Во время выполнения трюка он упал. Теперь в ТЦ проводится проверка.

В скейт-парке заявили, что мальчик их учеником не является и просто пришел покататься.

Женщина рассказала, что больше недели ребенку придется проходить в гипсе. К ТЦ и скейт-парку претензий семья не имеет. После случившегося с ней сразу же связались медики и спросили, могут ли они поставить сыну обезболивающее.

Напомним, 11 июня в Екатеринбурге на дороге 25-летний молодой человек сбил 13-летнюю девочку. У нее было разбито лицо. Мужчина же заявил, что врезался в ребенка из-за ее резкого маневра.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Больница#Дети#Родители#18+#Екатеринбург#Авария
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