Мама разбившегося в Екатеринбурге самокатчика встала на защиту ТЦ

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Инцидент случился 16 июня. В прокуратуре по Свердловской области сообщили, что ребенок сломал ногу. Он катался в крытом скейт-парке, где тренируются люди на сноубордах и самокатах. Во время выполнения трюка он упал. Теперь в ТЦ проводится проверка.
В скейт-парке заявили, что мальчик их учеником не является и просто пришел покататься.
Женщина рассказала, что больше недели ребенку придется проходить в гипсе. К ТЦ и скейт-парку претензий семья не имеет. После случившегося с ней сразу же связались медики и спросили, могут ли они поставить сыну обезболивающее.