tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Мужчина в маске поджег торговую палатку в Нижнем Тагиле

Мужчина в маске поджег торговую палатку в Нижнем Тагиле

17 июня 2024, 05:41
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле местный житель поджег торговую палатку на Газетной улице. Инцидент произошел ночью 16 июня 2024 года.

В руках у горожанина были две бутылки с керосином. Подойдя к торговой точке, он вылил на нее жидкость и сразу поджег, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Вскоре возникший пожар устранили сотрудники спасательной службы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов по видеокамерам пытаются установить личность злоумышленника, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

Напомним, 18 апреля 2024 года в Верхней Салде мужчина незаконно сжигал автомобильные покрышки. В отношении него составили административный протокол.

Неизвестные подожгли дверь квартиры тагильской многоэтажки на улице Пархоменко
Узнать подробнее
Читайте также:
Прохожие в Нижнем Тагиле нашли мертвого мужчину у плотины на ВМЗМужчина выпал из окна горящей квартиры в Нижнем Тагиле и погибПропавшего мужчину в Нижнем Тагиле нашли мертвым около лыжной базы
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Поджог#Мужчина#ЧП#Видеокамеры#Злоумышленник#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент#Неизвестный
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле на опасной дороге в 9 поселке обустроят тротуары
Сегодня, 03:00
ГУФСИН в Нижнем Тагиле устранила свалку только после представления прокуратуры
15 июня, 16:21
5 человек утонуло на водоемах в Свердловской области за сутки
Вчера, 05:36
Волонтеры провели субботник в поселке Черноисточинск в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:47
Пожар из-за старого холодильника произошел в квартире в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:32
10 человек в поселке под Екатеринбургом отравились йодо-борным соединением
Вчера, 10:46
"