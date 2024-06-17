Мужчина в маске поджег торговую палатку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
В руках у горожанина были две бутылки с керосином. Подойдя к торговой точке, он вылил на нее жидкость и сразу поджег, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Вскоре возникший пожар устранили сотрудники спасательной службы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов по видеокамерам пытаются установить личность злоумышленника, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.
Напомним, 18 апреля 2024 года в Верхней Салде мужчина незаконно сжигал автомобильные покрышки. В отношении него составили административный протокол.