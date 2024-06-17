На содержание площадок по сбору ТКО в Нижнем Тагиле выделено 11,7 млн рублей

В зимнее время на площадках нужно убирать снег вручную. Расстояния от границ площадки и перед ней определены те же самые. Толщина снежного покрова при этом должна достигнуть трех сантиметров. Уточняется также, что делать это нужно не меньше одного раза в неделю. Однако при снегопадах на уборку придется выходить чаще.