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Updated Сегодня, 07:09

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для содержания площадок по сбору ТКО

На содержание площадок по сбору ТКО в Нижнем Тагиле выделено 11,7 млн рублей

17 июня 2024, 07:07
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для содержания площадок по сбору ТКО

В Нижнем Тагиле начаты поиски подрядчика для обслуживания контейнерных площадок по сбору твердых коммунальных отходов. Конкретные места не называются. Они будут определяться по заявкам.

Кроме площадок непосредственно в городе, подрядчику предстоит обслуживать и те, что располагаются в поселках Висимо-Уткинск, Еква, Студеный, Уралец, Чауж, Чащино, селе Елизаветинское и деревне Захаровка.

В общей сложности на эти цели выделено 11,7 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей на тендер принимаются до 21 июня.

Компании, с которой городская администрация заключит контракт, предстоит забирать мусор с площадок. Также места нужно очищать. В частности, на расстоянии одного метра от границы площадки не должно быть никакого мусора. При этом перед самой площадкой это расстояние составляет три метра. Его должен убрать исполнитель.

В зимнее время на площадках нужно убирать снег вручную. Расстояния от границ площадки и перед ней определены те же самые. Толщина снежного покрова при этом должна достигнуть трех сантиметров. Уточняется также, что делать это нужно не меньше одного раза в неделю. Однако при снегопадах на уборку придется выходить чаще.

Кроме того, исполнитель должен дезинфицировать контейнеры для сбора мусора.

Контракт будет действовать до конца мая 2025 года.

Напомним, 15 июня в поселке Черноисточинск в Нижнем Тагиле волонтеры провели субботник. За время уборки было вывезено пять «ГАЗелей» с мусором.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Мусор#Уборка#Поселок#Деревня#Екатеринбург#ТКО
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