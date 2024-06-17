На содержание площадок по сбору ТКО в Нижнем Тагиле выделено 11,7 млн рублей

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Кроме площадок непосредственно в городе, подрядчику предстоит обслуживать и те, что располагаются в поселках Висимо-Уткинск, Еква, Студеный, Уралец, Чауж, Чащино, селе Елизаветинское и деревне Захаровка.
В общей сложности на эти цели выделено 11,7 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей на тендер принимаются до 21 июня.
Компании, с которой городская администрация заключит контракт, предстоит забирать мусор с площадок. Также места нужно очищать. В частности, на расстоянии одного метра от границы площадки не должно быть никакого мусора. При этом перед самой площадкой это расстояние составляет три метра. Его должен убрать исполнитель.
В зимнее время на площадках нужно убирать снег вручную. Расстояния от границ площадки и перед ней определены те же самые. Толщина снежного покрова при этом должна достигнуть трех сантиметров. Уточняется также, что делать это нужно не меньше одного раза в неделю. Однако при снегопадах на уборку придется выходить чаще.
Кроме того, исполнитель должен дезинфицировать контейнеры для сбора мусора.
Контракт будет действовать до конца мая 2025 года.
Напомним, 15 июня в поселке Черноисточинск в Нижнем Тагиле волонтеры провели субботник. За время уборки было вывезено пять «ГАЗелей» с мусором.