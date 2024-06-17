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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Шесть пляжей в Свердловской области признаны безопасными

Названы самые безопасные пляжи в Свердловской области

17 июня 2024, 04:29
Фото: 1MI

Шесть пляжей в Свердловской области признаны безопасными

В Свердловской области было проведено обследование пляжей и водоемов. В итоге названо шесть самых безопасных мест.

Проверка проводилась сотрудниками инспекции по маломерным судам МЧС. По итогу они определили шесть зон, которые можно считать безопасными для отдыха:

  1. Верхне-Сысерсткое водохранилище, «Прометей»;
  2. Верхнейвинский пруд, Новоуральский ГО;
  3. Билимбаевский пруд, «Сосновый бор»;
  4. Гранатовая бухта — Сысерть;
  5. Ленёвское водохранилище, санаторий-профилакторий «Ленёвка»;
  6. Искусственный водоем, ООО Кемпинг, автодорога Екатеринбург — Первоуральск.

В МЧС отметили, что в каждом из этих мест дежурят спасатели. Кроме того, там определена зона для купания.

Ранее же санврачи заявляли, что в регионе пока нет водоемов, которые были бы безопасны для купания. Причиной стало отсутствие обращений за специальными справками.

Напомним, 15 июня пять человек утонули в Свердловской области. Все они купались на необорудованных пляжах. Так, в Екатеринбурге утонули трое мужчин. Еще по одному человеку погибли в Серовском ГО и Тугулымском ГО.

#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Свердловская область#Безопасность#Разрешение#Купание#Пляж#Екатеринбург
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