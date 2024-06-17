Названы самые безопасные пляжи в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Проверка проводилась сотрудниками инспекции по маломерным судам МЧС. По итогу они определили шесть зон, которые можно считать безопасными для отдыха:
В МЧС отметили, что в каждом из этих мест дежурят спасатели. Кроме того, там определена зона для купания.
Ранее же санврачи заявляли, что в регионе пока нет водоемов, которые были бы безопасны для купания. Причиной стало отсутствие обращений за специальными справками.
Напомним, 15 июня пять человек утонули в Свердловской области. Все они купались на необорудованных пляжах. Так, в Екатеринбурге утонули трое мужчин. Еще по одному человеку погибли в Серовском ГО и Тугулымском ГО.